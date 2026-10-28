SANČEZ SE OGLASIO NAKON STRAVIČNE NESREĆE U ŠPANIJI Najmanje 39 ljudi poginulo u sudaru vozova, premijer uputio potresnu poruku porodicama žrtava
Premijer Španije Pedro Sančez oglasio se nakon teške železničke nesreće u provinciji Toledo, u kojoj je, prema poslednjim informacijama, poginulo najmanje 39 osoba.
Dva brza voza sudarila su se jutros na pruzi između Madrida i Andaluzije, a nakon nesreće obustavljen je železnički saobraćaj na toj deonici.
Sančez je na društvenoj mreži Iks izrazio šokiranost tragedijom i poručio da je u stalnom kontaktu sa nadležnim zvaničnicima.
"Šokiran sam teškom železničkom nesrećom u Toledu. U stalnom sam kontaktu sa ministrom saobraćaja i predsednikom Kastilje-La Manče", napisao je španski premijer.
On je naglasio da hitne službe rade na pružanju pomoći povređenima i obezbeđivanju mesta nesreće.
"Hitne službe rade na terenu kako bi pomogle pogođenima i osigurale njihovu bezbednost, u koordinaciji sa svim nadležnim institucijama. Izražavam saosećanje, solidarnost i podršku svim žrtvama i njihovim porodicama", poručio je Sančez.
Najmanje 39 poginulih u sudaru dva brza voza
Najmanje 39 osoba poginulo je u teškoj železničkoj nesreći koja se dogodila jutros u centralnom delu Španije, kada su se sudarili brzi vozovi kompanija Renfe i Irio.
Nesreća se dogodila nešto posle devet časova po lokalnom vremenu, između gradova Mora i Orgaz, u provinciji Toledo, na brzoj železničkoj pruzi koja povezuje Madrid sa Seviljom.
Prema informacijama regionalnih vlasti Kastilje-La Manče, nakon sudara dva vagona voza kompanije Irio iskliznula su iz šina.
Fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju vagone koji leže na boku u jarku pored pruge, dok su na mesto nesreće upućene brojne ekipe hitnih službi.
Španski upravljač železničke infrastrukture Adif saopštio je da je saobraćaj na brzoj pruzi između Madrida i Andaluzije obustavljen.
Gradonačelnik Urde, Manuel Galan, izjavio je da su ga hitne službe zamolile da pripremi sportsku halu za prihvat povređenih.
Uzrok nesreće još nije utvrđen, a nadležne službe nastavljaju da utvrđuju ukupan broj poginulih i povređenih.
(Kurir.rs/X/Priredio: A. V.)