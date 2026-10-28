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Premijer Španije Pedro Sančez oglasio se nakon teške železničke nesreće u provinciji Toledo, u kojoj je, prema poslednjim informacijama, poginulo najmanje 39 osoba.

Dva brza voza sudarila su se jutros na pruzi između Madrida i Andaluzije, a nakon nesreće obustavljen je železnički saobraćaj na toj deonici.

Sančez je na društvenoj mreži Iks izrazio šokiranost tragedijom i poručio da je u stalnom kontaktu sa nadležnim zvaničnicima.

"Šokiran sam teškom železničkom nesrećom u Toledu. U stalnom sam kontaktu sa ministrom saobraćaja i predsednikom Kastilje-La Manče", napisao je španski premijer.

On je naglasio da hitne službe rade na pružanju pomoći povređenima i obezbeđivanju mesta nesreće.

"Hitne službe rade na terenu kako bi pomogle pogođenima i osigurale njihovu bezbednost, u koordinaciji sa svim nadležnim institucijama. Izražavam saosećanje, solidarnost i podršku svim žrtvama i njihovim porodicama", poručio je Sančez.

Najmanje 39 poginulih u sudaru dva brza voza

Najmanje 39 osoba poginulo je u teškoj železničkoj nesreći koja se dogodila jutros u centralnom delu Španije, kada su se sudarili brzi vozovi kompanija Renfe i Irio.

Nesreća se dogodila nešto posle devet časova po lokalnom vremenu, između gradova Mora i Orgaz, u provinciji Toledo, na brzoj železničkoj pruzi koja povezuje Madrid sa Seviljom.

Prema informacijama regionalnih vlasti Kastilje-La Manče, nakon sudara dva vagona voza kompanije Irio iskliznula su iz šina.

Fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju vagone koji leže na boku u jarku pored pruge, dok su na mesto nesreće upućene brojne ekipe hitnih službi.

Španski upravljač železničke infrastrukture Adif saopštio je da je saobraćaj na brzoj pruzi između Madrida i Andaluzije obustavljen.

Gradonačelnik Urde, Manuel Galan, izjavio je da su ga hitne službe zamolile da pripremi sportsku halu za prihvat povređenih.