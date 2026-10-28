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Izrael se jutro nakon parlamentarnih izbora probudio u stanju potpune političke neizvesnosti. Iako je opozicija požurila da proglasi pobedu na osnovu minimalne prednosti nad vladajućim Likudom, a Benjamin Netanjahuistovremeno zatražio produženje glasanja na pojedinim biračkim mestima, realnost na terenu pokazuje da pobednika zapravo nema.

Pred zemljom su nedelje, a možda i meseci mukotrpnih pregovora, jer je postalo jasno da niko nema magičnu cifru od 61 poslanika potrebnu za formiranje stabilne vlasti - A kakve posledice ovaj postizborni čvor ostavlja na unutrašnje prilike, ali i na bezbednosnu situaciju na Bliskom istoku, za naš list dtaljno analizira počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić.

Kako na samom početku ističe naš sagovornik, glasači su u ogromnom broju prepoznali težinu trenutka, ali je biračko telo ostalo strogo podeljeno tačno po sredini.

- Izbori u Izraelu, prvi od napada 7. oktobra 2023. i serije ratnih sukoba koji su usledili, doneli su istorijsku izlaznost od čak 77,7%, najveću još od 1999. godine. Ipak, i pored ogromne mobilizacije birača, zemlja se našla u potpunom političkom patu. Prema ažuriranim podacima javnog servisa KAN i kanala 12 i 13, oba glavna tabora - blok predvođen Benjaminom Netanjahuom i opozicioni blok na čelu sa bivšim načelnikom Generalštaba Gadijem Ajzenkotom - osvajaju po 51 mandat, dok preostalih 18 mesta pripada arapskim strankama. To znači da niko nema neophodnu većinu od 61 poslanika u Knesetu.

06:58 BIBIJU SE SPREMA POLITIČKA LIKVIDACIJA?! Posle neviđene klanice i pakla Gaze narod mu okrenuo leđa: Nastala otimačina za vlast, a niko nema većinu Izvor: Kurir televizija

Osvrćući se na atmosferu koja je pratila predizbornu trku, konzul ukazuje na teme koje su definisale raspoloženje birača i naglašava da se pred Knesetom sada nalaze tek tri teoretska izlaza.

- Kampanjom su dominirala pitanja bezbednosti i odgovornosti za propuste pre i tokom 7. oktobra, ali i duboke polarizacije oko kontroverzne reforme pravosuđa i očuvanja podele vlasti. U ovakvoj konstelaciji snaga izdvajaju se tri scenarija.

Martovski izbori kao najizglednija opcija

Analizirajući prvi mogući rasplet, Nikolić upozorava da bi vraćanje na birališta moglo skupo da košta zemlju koja se i dalje nalazi u ratnom stanju.

- Prvi i trenutno najizgledniji, iako strateški najnepovoljniji zbog otvorenih bezbednosnih frontova, jeste raspisivanje novih parlamentarnih izbora, najverovatnije za mart. U tom slučaju Netanjahu ostaje na čelu tehničke vlade, sa strogo ograničenim ovlašćenjima.

Kao drugu opciju analitičari često pominju široku koaliciju, ali naš diplomata podseća na čvrste stavove lidera opozicije koji takvu zamisao u startu čine gotovo neizvodljivom.

- Drugi scenario je formiranje vlade nacionalnog jedinstva. Međutim, lideri opozicije, uključujući Naftalija Beneta i Avigdora Libermana, izričito odbijaju bilo kakvu saradnju ili rotacione dogovore sa Netanjahuom, zahtevajući njegovu ostavku, dok je sam Netanjahu pozvao na ujedinjenje isključivo 'cionističke većine'.

1/4 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu glasao na parlamentarnim izborima Foto: YONATAN SINDEL/POOL / Sipa Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonatan Sindel/Pool AFP

Duboki rezovi u izraelskom društvu

U opticaju ostaje i mogućnost političke trgovine i privlačenja pojedinaca iz suprotnog tabora, mada Nikolić skreće pažnju na to da ideološki rovovi nikada nisu bili dublji.

- Treći scenario podrazumeva vladu koju bi Netanjahu sastavio privlačenjem pojedinačnih prebega iz opozicionih redova, što je izuzetno teško izvodljivo s obzirom na dubok, gotovo nepremostiv jaz u društvu između patriotskog liberalno-sekularnog bloka i nacionalno-religioznog tabora.

Zaključujući analizu, počasni konzul Srbije u Izraelu podvlači ko bi u narednim danima mogao da odigra ulogu arbitra i preseče ovaj politički čvor.

- Izvesno je da bez arapskih stranaka ni jedna ni druga strana ne mogu samostalno do većine pod sopstvenim uslovima, zbog čega će predstojeći dani i uloga predsednika Isaka Hercoga biti presudni za izlazak iz ove institucionalne krize.

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Kurir.rs

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