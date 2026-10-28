Slušaj vest

Ukrajina je pronašla način da odgovori na ruske napade na centre za obradu podataka i sajber prostor, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je to rekao u intervjuu za britanski list "San", a njegove izjave objavljene su i na njegovom zvaničnom Telegram kanalu, prenosi Ukrinform.

"Mnogi ljudi nisu primetili da Rusija već dugo napada našu infrastrukturu za obradu podataka i sajber prostor. Zatim smo pronašli način da osujetimo rusku strategiju i odgovorimo na njihove napade na naše centre za obradu podataka", rekao je Zelenski.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Ukrajina je tehnološki naprednija od Rusije

"U tome se razlikujemo. Ukrajina je tehnološki naprednija. Rusi su toliko puta napadali naše centre za obradu podataka, ali smo nastavili da imamo mobilne komunikacije i pristup internetu jer imamo decentralizovanu i naprednu digitalnu infrastrukturu", izjavio je ukrajinski predsednik.

Zelenski je naglasio da ukrajinski uzvratni udari nanose veću štetu Rusiji upravo zbog centralizovanosti njenih sistema.

"Naši uzvratni udari su bolniji za Rusiju jer su njeni sistemi mnogo centralizovaniji. Oni imaju drugačiju strategiju. Imaju mnogo sistema protivvazdušne odbrane i jednostavno štite ono što imaju. Mi nemamo toliko sistema protivvazdušne odbrane, suočavamo se sa njihovim nedostatkom. Upravo zato smo decentralizovali sve, ne samo podatke. Ali uvek nastojimo da odgovorimo i to činimo tek nakon ruskih napada na nas", poručio je Zelenski.

Ukrajina je pronašla način da odgovori na ruske napade na centre za obradu podataka i sajber prostor, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

1/3 Vidi galeriju Volodmir Zelenski, Jevhen Hmara i Mihail Drapatij Foto: Facebook Printscreen

Zelenski je to rekao u intervjuu za britanski list "San", a njegove izjave objavljene su i na njegovom zvaničnom Telegram kanalu, prenosi Ukrinform.