Sudar dva brza voza kompanija Renfe i Irio u provinciji Toledo u Španiji, železnička nesreća sa najmanje 39 poginulih.

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Jeziva svedočenja preživelih putnika otkrivaju dramatične trenutke sudara dva brza voza u Španiji, u kojem je, prema poslednjim informacijama, poginulo najmanje 46 osoba. Nesreća se dogodila jutros u provinciji Toledo, kada su se sudarili vozovi kompanija Renfe i Irio, nakon čega je više vagona iskliznulo iz šina.

Putnici koji su preživeli nesreću opisali su snažan udar, delove voza koji su leteli kroz vazduh i haotične prizore nakon sudara.

"Udar je bio izuzetno silovit"

Voditelj Migel Anhel Peres Laguna, koji se nalazio u jednom od zadnjih vagona brzog voza AVE, izjavio je za Kapital radio da je silina sudara bila ogromna.

"Udar je bio izuzetno silovit", rekao je Laguna, opisujući kako su delovi konstrukcije voza kompanije Irio nakon sudara odleteli u vazduh preko železničkih šina.

Još jedan preživeli putnik, 54-godišnji Hesus Heronimo, ispričao je za španski list "Pais" da su tokom stravičnog sudara ljudi izletali iz voza.

Hesus Heronimo (54) izjavio je da se nalazio u drugom vagonu brzog voza AVE koji je saobraćao ka Sevilji, gde često putuje zbog poslovnih sastanaka kao medicinski konsultant.

"Radio sam na laptopu kada sam osetio veoma snažno ubrzanje i udario u sedište ispred sebe", ispričao je on.

"Ljudi su izletali iz voza. Mislili smo da smo iskliznuli iz šina. Zatim smo, malo po malo, izašli napolje i videli da je naš voz nagnut. Bilo je mnogo povređenih ljudi, a mnogi su bili i veoma potreseni. Video sam papire na podu i dete koje je bilo dobro. Trenutno smo pomagali hitnim službama, držeći rukama kese sa infuzijom... Vatrogasci su, međutim, radili na najteže oštećenom delu voza", rekao je Heronimo.

On je dodao da se njegov voz zaustavio otprilike 20 minuta nakon polaska sa stanice Atoča, a zatim ponovo krenuo.

1/4 Vidi galeriju Sudar dva brza voza kompanija Renfe i Irio u provinciji Toledo u Španiji, železnička nesreća sa najmanje 39 poginulih. Foto: Handout / AFP / Profimedia, Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Više od 500 putnika bilo u vozovima, političari otkazali sve obaveze

U dva brza voza koja su se sudarila u blizini Toleda nalazile su se ukupno 544 osobe, saopštila je portparolka regionalne vlade Kastilje-La Manče Ester Padilja.

Prema njenim rečima, u vozu kompanije Irio bilo je 147 putnika, dok se u vozu kompanije Renfe nalazilo njih 397.

Nakon teške železničke nesreće, španski premijer Pedro Sančez otkazao je sve planirane obaveze za danas, što je potvrđeno i na zvaničnom sajtu španske vlade.

Opoziciona Narodna partija takođe je otkazala sve predizborne događaje, potvrdio je portparol te stranke.

Nesreća se dogodila samo devet meseci nakon prethodne tragedije na istoj železničkoj liniji, kada je u sudaru brzih vozova istih kompanija poginulo 46 osoba.

Taj sudar dogodio se u januaru, u blizini Adamusa, u provinciji Kordoba, nakon što je jedan voz iskliznuo iz šina i udario u drugi koji je dolazio iz suprotnog smera.

Prethodna tragedija pokrenula je raspravu u Španiji o ulaganjima u održavanje železničke infrastrukture tokom prethodnih godina.

Sančez: Šokiran sam teškom železničkom nesrećom

Španski premijer Pedro Sančez otkazao je sve planirane obaveze za danas nakon teške železničke nesreće u provinciji Toledo, u kojoj je poginulo najmanje 46 osoba.

Prema informacijama objavljenim na zvaničnom sajtu španske vlade, premijerov dnevni raspored je otkazan kako bi se posvetio situaciji nastaloj nakon sudara dva brza voza.

Sančez je ranije izjavio da je šokiran tragedijom i da je u stalnom kontaktu sa ministrom saobraćaja i predsednikom regionalne vlade Kastilje-La Manče.

"Hitne službe rade na terenu kako bi pomogle pogođenima i osigurale njihovu bezbednost, u koordinaciji sa svim nadležnim institucijama. Izražavam saosećanje, solidarnost i podršku svim žrtvama i njihovim porodicama", poručio je španski premijer.

Obustavljen saobraćaj na brzoj železnici

Španski upravljač železničke infrastrukture Adif saopštio je da se nesreća dogodila između gradova Mora i Orgaz, na brzoj železničkoj pruzi između Madrida i Sevilje.

"Saobraćaj na brzoj železničkoj pruzi Madrid-Andaluzija obustavljen je nakon sudara dva voza otpozadi", saopštio je Adif na društvenoj mreži Iks.

Zbog nesreće je do daljeg obustavljen saobraćaj brzih vozova između Madrida i andaluzijskih gradova Sevilje, Malage i Kordobe.