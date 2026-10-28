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Ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik Mozambika Danijel Čapo tokom rukovanja na samitu u Moskvi, uz primetnu razliku u visini dvojice lidera.

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Fotografija ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika Mozambika Danijela Čapa privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama zbog neobičnog detalja koji je došao do izražaja tokom njihovog susreta u Moskvi.

Dvojica državnika sastala su se na marginama osmog samita Foruma zemalja izvoznica gasa (GECF), održanog u utorak u ruskoj prestonici, a zajednička fotografija njihovog rukovanja ubrzo je postala predmet komentara na internetu.

Razlika u visini privukla pažnju

Na fotografiji se jasno vidi velika razlika u visini dvojice predsednika, koja je posebno došla do izražaja dok su stajali jedan pored drugog.

Prema medijskim navodima, predsednik Mozambika Danijel Čapo visok je čak 204 centimetra, dok se visina Vladimira Putina procenjuje na oko 170 centimetara.

To znači da je afrički lider približno 34 centimetra viši od ruskog predsednika, što je njihov zajednički snimak učinilo posebno zanimljivim korisnicima društvenih mreža.

Iako je razlika u visini postala glavna tema komentara na internetu, sam susret dvojice lidera bio je posvećen znatno ozbiljnijim pitanjima.