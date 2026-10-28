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Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen još nije dala izjavu Evropskom javnom tužilaštvu (EPPO) u okviru istrage o nabavci vakcina protiv koronavirusa tokom 2020. godine, objavio je danas briselski Politiko.

Istraga zbog sumnje na korupciju i sukob interesa

Tužioci istražuju Fon der Lajenovu zbog sumnje na korupciju i sukob interesa, kao i zbog uništavanja SMS poruka, stoji u dokumentima u koje je Politiko imao uvid.

Osoba uključena u taj slučaj, koja je želela da ostane anonimna, tvrdi da je EPPO 2024. godine preuzeo belgijsku istragu o navodnim krivičnim delima u vezi sa pregovorima o vakcinama između šefice Evropske komisije i izvršnog direktora kompanije Fajzer Alberta Burle.

Foto: RONALD WITTEK/EPA

Portparol Evropske komisije Tomas Renije izjavio je da ta ustanova opsežno sarađuje sa EPPO kako bi se razjasnile činjenice u vezi sa tim slučajem.

Tužiteljka upozorila da niko nije iznad zakona

Glavna tužiteljka EPPO Laura Koveši kazala je ranije u intervjuu za Politiko da se u više navrata susretala sa zvaničnicima EU koji su odbijali da se odazovu pozivima njenog kabineta.

- Neki političari misle da su iznad zakona. Ako ste pozvani da date izjavu, morate da dođete - rekla je tužiteljka.

Ona je izjavila da se suočavala sa učestalim napadima i pokušajima podrivanja EPPO-a i njegovog rada.

EPPO osnovan 2017. godine

Evropsko javno tužilaštvo osnovano je 2017. godine s ciljem da iskoreni krivična dela u vezi sa zloupotrebama budžeta EU, a operativno je od 2021. godine.