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Ruska državna nuklearna kompanija "Rosatom" povećaće u novembru broj građevinskih radnika u iranskoj nuklearnoj elektrani Bušer na 200, kako bi broj zaposlenih uskladila sa dinamikom projekta izgradnje dva nova bloka, izjavio je danas generalni direktor "Rosatoma" Aleksej Lihačov.

On je rekao da će broj radnika početkom 2027. godine dostići nivo potreban da se izgradnja odvija prema planu, prenosi Rojters.

"Rosatom" je evakuisao stotine zaposlenih iz Bušera nakon što su SAD i Izrael u februaru pokrenuli rat protiv Irana.

Ruska kompanija u okviru kompleksa u Bušeru gradi dva nova nuklearna bloka.

"Naravno, eventualna eskalacija vojne situacije mogla bi da utiče na projekat. Pripremamo se za takvu mogućnost, ali za sada postupamo na osnovu optimističnog scenarija", rekao je Lihačov novinarima.

Iranska nuklearna elektrana Bušer Foto: Profimedia / ATTA KENARE / AFP, EPA/ Abedin Taherkenareh, Fonet

Nuklearna elektrana Bušer, na jugu Irana, na obali Persijskog zaliva, prva je nuklearna elektrana u Iranu koja proizvodi električnu energiju.

Prvi blok elektrane izgradila je Rusija, a komercijalnu proizvodnju počeo je 2013. godine, dok "Rosatom" trenutno gradi još dva nuklearna bloka.

(Kurir.rs/Tanjug)

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