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Katarski posrednici predstavili su Iranu u nedelju novi nacrt sporazuma o okončanju rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, a očekuje se da će Teheran odgovoriti do kraja nedelje, izjavio je u sredu zvaničnik upoznat sa pregovorima.

Novi nacrt, koji Iran razmatra, predviđa sedmodnevni plan kojim se nastoji odgovoriti na zabrinutost i Teherana i Vašingtona, uz svakodnevne korake za izgradnju poverenja koje obe strane moraju da preduzmu, naveo je zvaničnik.

Sprovođenje tog plana moglo bi da počne početkom naredne nedelje, a nekoliko zemalja bilo bi garant sporazuma, dodao je on, prenosi Rojters.

1/6 Vidi galeriju Iran rat u Iranu Foto: Vahid Salemi/AP

Katar i Pakistan posreduju u pregovorima

Katar je, zajedno sa Pakistanom, predvodio posredničke napore za okončanje rata koji su SAD i Izrael pokrenuli u februaru. Sukob je poremetio globalni pomorski saobraćaj i snabdevanje naftom, a proširio se i na druge delove Bliskog istoka.

Uoči nedeljnog sastanka u Teheranu postojala je zabrinutost da bi izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji se na parlamentarnim izborima bori za još jedan mandat, ove nedelje mogao da obnovi napade na Islamsku Republiku, izjavio je zvaničnik upoznat sa pregovorima.

Američki predsednik Donald Tramp u petak je ponovio pretnje novim napadom na Iran, dok su iranski bezbednosni zvaničnici rekli Rojtersu da je Teheran izradio detaljne planove za napade na podmorske kablove u Persijskom zalivu ukoliko SAD i Izrael obnove napade.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Raniji posrednički napori doprineli su postizanju privremenog mirovnog sporazuma u junu, ali je on ubrzo propao.

Poslednjih nedelja jemenski Huti, povezani sa Iranom, izveli su više napada na Saudijsku Arabiju, najvećeg svetskog izvoznika sirove nafte.