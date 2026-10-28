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Norveški premijer Jonas Gar Stere kazao je danas da je cilj njegovog jučerašnjeg razgovora sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom bio da se čuje i evropski glas u vezi sa mirovnim pregovorima u Ukrajini, a ne samo američki.

Po njegovim rečima, važne evropske poruke neće stići do Rusije kada govore samo Amerikanci, preneo je norveški javni servis NRK.

Foto: AP

U razgovoru je učestvovao i finski predsednik Aleksandar Stub, a konverzacija je trajala 90 minuta, iako je prvobitno bilo planirano da traje 20 minuta.

Razgovor o koracima za okončanje rata

Stere je rekao da su on i Stub bili usmereni na korake koje je potrebno preduzeti u budućnosti kako bi rat bio okončan.

- Mislim da Putin neće promeniti mišljenje, ali imao je priliku da vrlo jasno čuje naš stav - rekao je on.

Foto: Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Poo / Zuma Press / Profimedia

Norveška je, prema Stereovim rečima, predložila korake za deeskalaciju, kao što su obustavljanje napada na energetsku infrastrukturu u Rusiji i Ukrajini, prekid napada na brodove koji izvoze ukrajinsko žito i razmena ratnih zarobljenika.

Stere o teritoriji Ukrajine i liniji fronta

- Rusija danas kontroliše skoro 20 odsto ukrajinske teritorije. Ukrajina nikada neće potpisati sporazum kojim priznaje da je izgubila teritoriju, ali da li se trenutna linija fronta može uzeti kao realnost i polazna tačka, to je već drugo pitanje - kazao je on.

Lavrov: Razgovor nije doneo ništa novo

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da jučerašnji razgovor nije doneo ništa novo o sukobu u Ukrajini, kao i da evropske zemlje jednostavno žele da obezbede ulogu u pregovaračkom procesu.

Foto: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Nakon razgovora sa Putinom, Stere i Stub su razgovarali i sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Frederiksen kritikovala razgovor sa Putinom

Danska premijerka Mete Frederiksen kritikovala je zvaničnike Finske i Norveške zbog telefonskog razgovora sa Putinom.

- Veoma sam skeptična prema ovoj norveškoj i finskoj inicijativi. Ona nije bila usklađena sa bilo kim od nas ostalih - rekla je Frederiksen.