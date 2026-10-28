"NEĆEMO DA O SVEMU ODLUČUJE VAŠINGTON!" Poziv sa Putinom od 90 minuta izazvao HAOS u EU, a iz Moskve stigao HLADAN TUŠ: "Uzalud ste zvali!"
- Norveški premijer Jonas Gar Stere rekao je da je razgovor sa Putinom imao cilj da se čuje i evropski glas o mirovnim pregovorima u Ukrajini, uz učešće finskog predsednika Aleksandra Stuba.
- Norveška je predložila korake za deeskalaciju: prekid napada na energetsku infrastrukturu, zaštitu brodova sa ukrajinskim žitom i razmenu ratnih zarobljenika.
Norveški premijer Jonas Gar Stere kazao je danas da je cilj njegovog jučerašnjeg razgovora sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom bio da se čuje i evropski glas u vezi sa mirovnim pregovorima u Ukrajini, a ne samo američki.
Po njegovim rečima, važne evropske poruke neće stići do Rusije kada govore samo Amerikanci, preneo je norveški javni servis NRK.
U razgovoru je učestvovao i finski predsednik Aleksandar Stub, a konverzacija je trajala 90 minuta, iako je prvobitno bilo planirano da traje 20 minuta.
Razgovor o koracima za okončanje rata
Stere je rekao da su on i Stub bili usmereni na korake koje je potrebno preduzeti u budućnosti kako bi rat bio okončan.
- Mislim da Putin neće promeniti mišljenje, ali imao je priliku da vrlo jasno čuje naš stav - rekao je on.
Norveška je, prema Stereovim rečima, predložila korake za deeskalaciju, kao što su obustavljanje napada na energetsku infrastrukturu u Rusiji i Ukrajini, prekid napada na brodove koji izvoze ukrajinsko žito i razmena ratnih zarobljenika.
Stere o teritoriji Ukrajine i liniji fronta
- Rusija danas kontroliše skoro 20 odsto ukrajinske teritorije. Ukrajina nikada neće potpisati sporazum kojim priznaje da je izgubila teritoriju, ali da li se trenutna linija fronta može uzeti kao realnost i polazna tačka, to je već drugo pitanje - kazao je on.
Lavrov: Razgovor nije doneo ništa novo
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da jučerašnji razgovor nije doneo ništa novo o sukobu u Ukrajini, kao i da evropske zemlje jednostavno žele da obezbede ulogu u pregovaračkom procesu.
Nakon razgovora sa Putinom, Stere i Stub su razgovarali i sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
Frederiksen kritikovala razgovor sa Putinom
Danska premijerka Mete Frederiksen kritikovala je zvaničnike Finske i Norveške zbog telefonskog razgovora sa Putinom.
- Veoma sam skeptična prema ovoj norveškoj i finskoj inicijativi. Ona nije bila usklađena sa bilo kim od nas ostalih - rekla je Frederiksen.
(Kurir.rs/Tanjug)