Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Velika Britanija će tokom 2027. godine obezbediti više od 10 milijardi funti (13,3 milijarde dolara) pomoći Ukrajini, saopštio je 28. oktobra britanski ministar finansija Džon Hili.

Najava je usledila tokom predstavljanja britanskog budžeta za 2027. godinu, u trenutku kada Evropska unija i Ukrajina pojačavaju pritisak na partnere Kijeva da povećaju finansijsku podršku zemlji.

"Ruska ilegalna invazija na Ukrajinu predstavlja ozbiljnu pretnju prosperitetu i bezbednosti Velike Britanije", navodi se u objavi britanskog Ministarstva finansija na društvenim mrežama.

1/12 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

"Zbog toga ovaj budžet obezbeđuje više od 10 milijardi funti dodatne pomoći Ukrajini", dodaje se u saopštenju.

Prema saopštenju britanske vlade, najavljena pomoć obuhvata kombinaciju finansijske i vojne podrške, kao i ulaganja u energetsku infrastrukturu.

Konkretno, 5,5 milijardi funti (7,3 milijarde dolara) biće izdvojeno za garancije Svetske banke, dok će dodatnih 500 miliona funti (660 miliona dolara) biti usmereno u krizni fond te međunarodne finansijske institucije.

Još tri milijarde funti (četiri milijarde dolara) biće obezbeđene preko britanskog mehanizma za finansiranje izvoza, poznatog kao UK Export Finance, koji daje prioritet vojnoj podršci Ukrajini.

Velika Britanija je isti iznos obećavala i obezbeđivala svake godine od početka ruske invazije punog obima na Ukrajinu.

Dodatnih 500 miliona funti biće namenjeno "vojnoj podršci za odbranu Ukrajine od napada tokom ove zime", navodi se u saopštenju.

Ukrajini nedostaje 70 milijardi evra za 2027. godinu

Finansijski izgledi Ukrajine za 2027. godinu izuzetno su nepovoljni, budući da se očekuje manjak od 70 milijardi evra (78 milijardi dolara), čak i kada se uračuna već planirana finansijska pomoć Evropske unije od 45 milijardi evra (50 milijardi dolara).

Do britanske najave, Norveška je bila jedina zemlja van Evropske unije koja se uključila u napore za pokrivanje budžetskog manjka Kijeva, obećavši devet milijardi dolara za 2027. godinu.

Velika su očekivanja i da će Kanada pružiti značajan finansijski doprinos Ukrajini.

U kanadskom gradu Montrealu trenutno se održava samit Evropske unije i Kanade, na kojem se očekuje da evropski zvaničnici razgovaraju o saradnji u pružanju podrške Ukrajini.

Evropska unija takođe razmatra mogućnosti finansiranja Ukrajine tokom 2027. godine, uključujući odobravanje dodatnog zajma i različite načine korišćenja zamrznute ruske imovine koja se nalazi na teritoriji Unije.