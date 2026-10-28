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Ruski predsednik Vladimir Putin ocenio je danas da prolazi era kada je sudbinu čitavih kontinenata određivao uski blok država i da će se u "pravednijem svetu" čuti glasovi svih zemalja učesnica u međunarodnim odnosima.

On je u Moskvi, na plenarnoj sednici trećeg ekonomskog i humanitarnog foruma "Rusija-Afrika", rekao da multipolarni svet zaista postaje stvarnost.

- Multipolarnom svetskom poretku opiru se zemlje koje su navikle da razmišljaju u duhu kolonijalne prošlosti i da se neverovatno bogate na račun drugih - kazao je ruski lider.

Putin: Zapad pokušava da zarobi Afriku u dužničko ropstvo

Putin je ocenio da uticaj i autoritet afričkog kontinenta na globalnoj sceni raste.

- Zapad aktivno pokušava da zarobi Afriku u dužničko ropstvo, a carinski ratovi i nelegitimne sankcije su alati neokolonijalizma - kazao je Putin.

Vladimir Putin Foto: AP/Vyacheslav Prokofyev

Naveo je da ruski biznismeni u Africi ne eksploatišu taj kontinent, već razvijaju preradu sirovina na licu mesta.

- Trgovinski i ekonomski odnosi između Rusije i Afrike se razvijaju uprkos pritiscima i sankcijama - naglasio je Putin.

Rekao je da Moskva ceni čvrst stav Afrike o održavanju kontakata sa Rusijom uprkos spoljnim pritiscima.

Rusko-afrička trgovina premašiće 50 milijardi dolara

Putin je kazao da će rusko-afrička trgovina u veoma bliskoj budućnosti premašiti 50 milijardi dolara.

Dodao je da više od 40 afričkih zemalja već dobija ruska đubriva i žitarice, a da je Rusija spremna da dodatno proširi isporuke.

- Afrika ima svoj poljoprivredni potencijal i sposobna je da se sama snabdeva hranom. Mislim da je to jedan od najvažnijih izazova kontinenta - rekao je Putin.

Putin: BRIKS važan za novi svetski poredak

Prema njegovim rečima, BRIKS je važan faktor u formiranju novog svetskog poretka.

- Više od 40 odsto globalnog BDP-a u proteklih pet godina generisale su zemlje BRIKS-a, dok je udeo G7 manji od 30 odsto - rekao je Putin.