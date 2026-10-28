PUTIN POSLAO JASNU PORUKU ZAPADU: BRIKS stvara više od 40 odsto svetskog BDP-a, G7 ispod 30 odsto
- Putin je u Moskvi poručio da multipolarni svet postaje stvarnost i da se jača uticaj Afrike na globalnoj sceni.
- Optužio je Zapad da Afriku gura u dužničko ropstvo, uz carinske ratove i sankcije kao alate neokolonijalizma.
- Najavio je da će rusko-afrička trgovina uskoro premašiti 50 milijardi dolara, uz dalji rast isporuka đubriva i žitarica.
Ruski predsednik Vladimir Putin ocenio je danas da prolazi era kada je sudbinu čitavih kontinenata određivao uski blok država i da će se u "pravednijem svetu" čuti glasovi svih zemalja učesnica u međunarodnim odnosima.
On je u Moskvi, na plenarnoj sednici trećeg ekonomskog i humanitarnog foruma "Rusija-Afrika", rekao da multipolarni svet zaista postaje stvarnost.
- Multipolarnom svetskom poretku opiru se zemlje koje su navikle da razmišljaju u duhu kolonijalne prošlosti i da se neverovatno bogate na račun drugih - kazao je ruski lider.
Putin: Zapad pokušava da zarobi Afriku u dužničko ropstvo
Putin je ocenio da uticaj i autoritet afričkog kontinenta na globalnoj sceni raste.
- Zapad aktivno pokušava da zarobi Afriku u dužničko ropstvo, a carinski ratovi i nelegitimne sankcije su alati neokolonijalizma - kazao je Putin.
Naveo je da ruski biznismeni u Africi ne eksploatišu taj kontinent, već razvijaju preradu sirovina na licu mesta.
- Trgovinski i ekonomski odnosi između Rusije i Afrike se razvijaju uprkos pritiscima i sankcijama - naglasio je Putin.
Rekao je da Moskva ceni čvrst stav Afrike o održavanju kontakata sa Rusijom uprkos spoljnim pritiscima.
Rusko-afrička trgovina premašiće 50 milijardi dolara
Putin je kazao da će rusko-afrička trgovina u veoma bliskoj budućnosti premašiti 50 milijardi dolara.
Dodao je da više od 40 afričkih zemalja već dobija ruska đubriva i žitarice, a da je Rusija spremna da dodatno proširi isporuke.
- Afrika ima svoj poljoprivredni potencijal i sposobna je da se sama snabdeva hranom. Mislim da je to jedan od najvažnijih izazova kontinenta - rekao je Putin.
Putin: BRIKS važan za novi svetski poredak
Prema njegovim rečima, BRIKS je važan faktor u formiranju novog svetskog poretka.
- Više od 40 odsto globalnog BDP-a u proteklih pet godina generisale su zemlje BRIKS-a, dok je udeo G7 manji od 30 odsto - rekao je Putin.
(Kurir.rs/Tanjug)