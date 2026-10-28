SAVEZNICI JAČAJU ISTOČNO KRILO, OVA ZEMLJA DOBIJA VOJNI CENTAR Pentagon doneo prelomnu odluku o raketama Patriot
- Poljska će biti domaćin prvog evropskog centra za održavanje raketa Patriot PAC-3, nakon odluke Pentagona. Centar će koštati oko 253 miliona dolara i trebalo bi da počne da radi za godinu dana.
- U njemu će se obavljati održavanje, popravke, remont i ponovno sertifikovanje raketa, što bi evropskim korisnicima trebalo da skrati čekanje na servis i poveća raspoloživost presretača.
Poljska će biti domaćin novog centra za održavanje raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, čime će dodatno ojačati svoju ulogu u NATO-u, dok Alijansa nastoji da unapredi odbrambene kapacitete od potencijalnih pretnji iz Rusije.
Odluka, koju je Pentagon saopštio u utorak, predviđa uspostavljanje prvog specijalizovanog centra u Evropi za održavanje raketa presretača Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). To će omogućiti saveznicima iz NATO-a da servisiraju ključno protivvazdušno naoružanje bez njegovog slanja u Sjedinjene Američke Države.
Očekuje se da će izgradnja centra koštati približno 253 miliona dolara i da će početi sa radom za oko godinu dana, preneo je Rojters, pozivajući se na izjavu zamenice poljskog ministra odbrane Magdalene Sobkovjak-Čarnecke.
Poljska je izabrana ispred Nemačke, Holandije i Norveške nakon višemesečnih pregovora, saopštili su poljski odbrambeni zvaničnici.
Centar će obavljati održavanje, popravke, remont i ponovno sertifikovanje raketa PAC-3, koje su namenjene presretanju balističkih raketa i drugih pretnji iz vazduha.
Trenutno evropski korisnici moraju da šalju određene rakete u Sjedinjene Američke Države na servisiranje, što je proces koji, prema navodima poljskih zvaničnika, može da traje duže od godinu dana.
Novi centar trebalo bi da skrati ta kašnjenja i poveća raspoloživost raketa presretača, u trenutku kada među članicama NATO-a raste potreba za kapacitetima protivvazdušne odbrane.
"Današnja najava pokazuje kako se partnerstvo sprovodi u delo", izjavio je Majkl Dafi, podsekretar američkog Ministarstva odbrane za nabavku i održavanje, u saopštenju Pentagona.
"Ulaganjem nacionalnih sredstava u uspostavljanje ovog ključnog kapaciteta za održavanje na istočnom krilu NATO-a, saveznici šalju jasnu poruku: Alijansa je jedinstvena, ozbiljno shvata odvraćanje i spremna je da svoje reči potkrepi delima", dodao je Dafi.
Poljska jača ulogu vojnog i logističkog centra NATO-a
Ova odluka dodatno potvrđuje sve veći značaj Poljske kao vojnog i logističkog čvorišta.
U toj zemlji raspoređene su hiljade američkih vojnika, a u vojnoj bazi Kamp Košćuško u Poznanju nalazi se i štab Petog korpusa Kopnene vojske SAD.
Poljska takođe predstavlja važnu lokaciju za raspoređivanje i logističku podršku američkim snagama koje deluju duž istočnog krila NATO-a.
Pentagon zasad nije saopštio da li će američko vojno osoblje biti raspoređeno u novom centru za održavanje raketa.
Projekat će uključivati saradnju sa Nemačkom, Holandijom i Švedskom, koje će pomoći u povezivanju lanaca snabdevanja neophodnih za funkcionisanje centra.
Odluka dolazi u trenutku kada ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku stvaraju sve veći pritisak na globalne zalihe raketa presretača za protivvazdušnu odbranu.
Sistemi Patriot odigrali su značajnu ulogu u odbrani Ukrajine od ruskih raketnih napada, dok članice NATO-a nastoje da prošire sopstvene kapacitete protivvazdušne odbrane.
Poljska je uložila značajna sredstva u američke sisteme Patriot u okviru modernizacije svojih oružanih snaga.
Novi centar biće usmeren na održavanje postojećih raketa, a ne na proizvodnju novih presretača.
(Kurir.rs/Stripes.com)