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Poljska će biti domaćin novog centra za održavanje raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, čime će dodatno ojačati svoju ulogu u NATO-u, dok Alijansa nastoji da unapredi odbrambene kapacitete od potencijalnih pretnji iz Rusije.

Odluka, koju je Pentagon saopštio u utorak, predviđa uspostavljanje prvog specijalizovanog centra u Evropi za održavanje raketa presretača Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). To će omogućiti saveznicima iz NATO-a da servisiraju ključno protivvazdušno naoružanje bez njegovog slanja u Sjedinjene Američke Države.

Očekuje se da će izgradnja centra koštati približno 253 miliona dolara i da će početi sa radom za oko godinu dana, preneo je Rojters, pozivajući se na izjavu zamenice poljskog ministra odbrane Magdalene Sobkovjak-Čarnecke.

Poljska je izabrana ispred Nemačke, Holandije i Norveške nakon višemesečnih pregovora, saopštili su poljski odbrambeni zvaničnici.

Centar će obavljati održavanje, popravke, remont i ponovno sertifikovanje raketa PAC-3, koje su namenjene presretanju balističkih raketa i drugih pretnji iz vazduha.

Trenutno evropski korisnici moraju da šalju određene rakete u Sjedinjene Američke Države na servisiranje, što je proces koji, prema navodima poljskih zvaničnika, može da traje duže od godinu dana.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Novi centar trebalo bi da skrati ta kašnjenja i poveća raspoloživost raketa presretača, u trenutku kada među članicama NATO-a raste potreba za kapacitetima protivvazdušne odbrane.

"Današnja najava pokazuje kako se partnerstvo sprovodi u delo", izjavio je Majkl Dafi, podsekretar američkog Ministarstva odbrane za nabavku i održavanje, u saopštenju Pentagona.

"Ulaganjem nacionalnih sredstava u uspostavljanje ovog ključnog kapaciteta za održavanje na istočnom krilu NATO-a, saveznici šalju jasnu poruku: Alijansa je jedinstvena, ozbiljno shvata odvraćanje i spremna je da svoje reči potkrepi delima", dodao je Dafi.

Poljska jača ulogu vojnog i logističkog centra NATO-a

Ova odluka dodatno potvrđuje sve veći značaj Poljske kao vojnog i logističkog čvorišta.

U toj zemlji raspoređene su hiljade američkih vojnika, a u vojnoj bazi Kamp Košćuško u Poznanju nalazi se i štab Petog korpusa Kopnene vojske SAD.

Poljska takođe predstavlja važnu lokaciju za raspoređivanje i logističku podršku američkim snagama koje deluju duž istočnog krila NATO-a.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pentagon zasad nije saopštio da li će američko vojno osoblje biti raspoređeno u novom centru za održavanje raketa.

Projekat će uključivati saradnju sa Nemačkom, Holandijom i Švedskom, koje će pomoći u povezivanju lanaca snabdevanja neophodnih za funkcionisanje centra.

Odluka dolazi u trenutku kada ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku stvaraju sve veći pritisak na globalne zalihe raketa presretača za protivvazdušnu odbranu.

Sistemi Patriot odigrali su značajnu ulogu u odbrani Ukrajine od ruskih raketnih napada, dok članice NATO-a nastoje da prošire sopstvene kapacitete protivvazdušne odbrane.

Poljska je uložila značajna sredstva u američke sisteme Patriot u okviru modernizacije svojih oružanih snaga.