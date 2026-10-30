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Širom sveta, vlade sve češće savetuju svojim građanima da obezbede zalihe osnovnih potrepština za slučaj vanrednih situacija, poput izbijanja rata, ekstremnih vremenskih prilika i sajber napada.

Zbog straha od eskalacije sukoba i prirodnih katastrofa, države menjaju svoj pristup civilnoj zaštiti, a fokus je na tome da domaćinstva budu sposobna da prežive prve dane krize bez tuđe pomoći.

Kako prenosi globalna mreža CNBCTV18, vlade u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu i širom Evrope apeluju na građane da ozbiljno shvate pripreme, pozivajući ih da obezbede kućne zalihe za najmanje 72 sata. Zvaničnici naglašavaju da je ovaj prozor od tri dana ključan. U slučaju velikog nestanka struje, ekstremnih vremenskih nepogoda ili sajber napada, hitne službe ne mogu stići do svih građana odjednom, već moraju da se fokusiraju na najurgentnije slučajeve i održavanje rada bolnica.

Izloženost opasnim supstancama poput metil-žive i olova u hrani može da negativno deluje na razvoj mozga i izazove doživotne neurološke i razvojne probleme Foto: Taras Grebinets / Alamy / Profimedia

Britanska vlada je u oktobru reaktivirala svoju kampanju "Be Ready" (Budi spreman), tražeći od domaćinstava da čuvaju trodnevne zalihe potrepština u slučaju da normalne usluge zakažu. Njihova Strategija nacionalne bezbednosti za 2025. godinu jasno imenuje rusku agresiju, neprijateljske sajber aktivnosti i sabotaže kao glavne razloge za zabrinutost. Sličan pristup ima i Evropska unija, koja je u martu 2025. godine usvojila Strategiju unije za spremnost (Preparedness Union Strategy), takođe preporučujući građanima da budu spremni da se oslone na sopstvene zalihe najmanje 72 sata.

Od tri do deset dana - kako se ko sprema?

Američki magazin Newsweek u svojoj analizi navodi da različite države preporučuju različite nivoe pripremljenosti. Dok Kanada, Japan, Meksiko i Holandija savetuju posedovanje paketa za hitne slučajeve za period od 72 sata, druge zemlje sugerišu znatno duži period.

Tako Švedska i Norveška savetuju građanima da imaju namirnice za oko nedelju dana, dok Nemačka ide i korak dalje, preporučujući zalihe koje mogu potrajati do 10 dana. Sa druge strane, Indija i SAD izdaju nešto opštije smernice. Američko Ministarstvo unutrašnje bezbednosti apeluje na građane da imaju sopstvenu hranu, vodu i potrepštine koje će trajati "nekoliko dana".

Francuska regija Normandija nedavno je uputila jasan apel na društvenim mrežama: "Ne čekajte vanrednu situaciju: pripremite se sada!".

Evropa na prvoj liniji fronta

Pomeranje fokusa na civilnu odbranu nigde nije jasnije nego u blizini Rusije. CNBCTV18 piše da su Finska, Švedska, Poljska, Estonija, Letonija i Litvanija drastično proširile civilnu zaštitu od početka rata u Ukrajini. Ove zemlje užurbano renoviraju skloništa, planiraju evakuacije i obučavaju civile.

Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

Finska je podigla državne rezerve žita na nivo koji pokriva čak devet meseci, dok je Poljska 2025. godine usvojila novi zakon o civilnoj odbrani.

Njihov strah ne odnosi se samo na konvencionalnu invaziju; napadi na elektroenergetske mreže, transport i komunikacije mogli bi da parališu zemlju a da nijedan vojnik ne pređe granicu.

Šta mora da sadrži paket za preživljavanje?

Iako se saveti o vremenskom okviru razlikuju, Newsweek navodi da su uputstva o samom sadržaju paketa za hitne slučajeve gotovo identična širom sveta. Vlade jednoglasno preporučuju stvaranje zaliha nekvarljive hrane, flaširane vode, osnovnih lekova, baterija, baterijske lampe i radija na navijanje ili baterije.

Bivši zamenik direktora FBI Den Bongino, nedavno je u svom podkastu upozorio građane da u turbulentnim vremenima paniku sprečava isključivo priprema. Sličan stav ima i britanski političar Endi Barnam, koji je u izjavi za radio BBC kroz osmeh priznao: "Volim pasulj, pa ga imam dosta u ormariću, kao i supe. Mislim da su to stvari koje bih preporučio ljudima da imaju".

Britanski premijer Endi Bernam tokom obraćanja na konferenciji Laburističke partije u Velikoj Britaniji Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Da li je ovo uvod u Treći svetski rat?

Pored civilnih preporuka, države obezbeđuju i vojne sisteme. Ministar odbrane SAD Pit Hegset je krajem septembra predstavio inicijativu FORTRESS, kojom se od američkih vojnih baza zahteva da mogu nezavisno da funkcionišu punih 90 dana bez spoljnog snabdevanja, u slučaju prekida lanaca snabdevanja tokom konflikta.

Ipak, zvaničnici smiruju situaciju. Kako navodi CNBCTV18, nema dokaza da je Treći svetski rat na pomolu. Ističe se da planiranje najgoreg scenarija nije isto što i njegovo predviđanje. Čekanje da kriza prvo udari pre nego što se preduzmu koraci ostavilo bi i vlade i domaćinstva bez opcija.

Za većinu ljudi, savet je jednostavan, jeftin i jasan: čuvajte vodu, hranu i lekove za nekoliko dana, naučite kako da primate zvanična upozorenja preko radija i upoznajte se sa lokalnim procedurama u slučaju opasnosti.