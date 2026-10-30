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Evakuacija izgladnjelih stanovnika ukrajinskog grada Oleški, koji su okupirali Rusi, počela je, u okviru zajedničke operacije zaraćenih strana, prve te vrste od početka rata pre četiri godine i osam meseci.

Prema sporazumu o prekidu vatre koji je postigla američka prva dama Melanija Tramp, konvoj autobusa je stigao u grad u Hersonskoj oblasti i građani mogu da odu ako žele. To je neviđeni primer saradnje između sukobljenih strana.

Ruska komesarka za ljudska prava, Jana Lantratova, izjavila je u Oleškima da se grupe ljudi ukrcavaju u autobuse, neki za Rusiju, a drugi za Ukrajinu. Za sada nije poznato koliko je ljudi izabralo tu opciju niti koliko je odlučilo da ostane. Kijev post je objavio da je za evakuaciju pripremljeno ukupno 25 autobusa kapaciteta 750 putnika, kao i ambulantna vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću.

Ukrajina i Rusija su pokrenule koordinisanu humanitarnu operaciju isporuke hrane, medicinskih potrepština i drugih osnovnih dobara stanovnicima. Lantratova je, govoreći novinarima zajedno sa svojim ukrajinskim kolegom, ombudsmanom Dmitrom Lubinecom, rekla da su u grad stigli i higijenski materijal, lekovi i medicinska oprema, kao i gorivo.

Ukrajinska delegacija je takođe izvestila o početku evakuacije stanovništva i distribuciji humanitarne pomoći. „Ukrajinska delegacija je bezbedno stigla u Oleški. Evakuacija i distribucija humanitarne pomoći su počele. Primirje se nastavlja. Više informacija će biti objavljeno kasnije“, rekao je David Arahamija, predsednik parlamentarne frakcije stranke „Sluga naroda“ ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Ruta Rusija-Belorusija-Ukrajina

Dmitro Lubinec je ranije izjavio da je već u Olešcima i objavio video. „Prekid vatre je na snazi već 80 sati i još uvek traje. Trenutno sam na terenu i razgovaram sa lokalnim stanovništvom kako bih čuo njihove potrebe i utvrdio kakva im je pomoć najpotrebnija“, izvestio je Lubinec, a prenosi Ukrajinska pravda.

Prema sporazumu između ruske i ukrajinske strane, primarna ruta evakuacije stanovnika Oleškija vodi kroz Rusiju i Belorusiju do Ukrajine. Kancelarija ukrajinskog ombudsmana je ranije objasnila zašto će se evakuacija sprovoditi duž ove rute. „Trenutno postoje dva moguća načina da se stigne do privremeno okupiranog grada Oleški - preko linije fronta ili preko teritorije Ruske Federacije“, rekao je Lubinec.

Međutim, duž linije fronta postoje određena ograničenja. Takođe, nema puta preko reke Dnjepar - to područje je minirano i deo je linije fronta. Stoga, s obzirom na situaciju i potrebu da se osigura brzina i bezbednost humanitarne misije, ukrajinski ombudsman je pristao da putuje preko ruske teritorije, kako je izvestio Ukrajinska pravda.

Ukrajinski premijer Serhij Korecki je rekao da će se 527 ljudi iz Olešaka u Hersonskoj oblasti vratiti u područje pod ukrajinskom kontrolom.

Prekid vatre biće na snazi do 1. novembra u 22:59 po lokalnom vremenu, izveštava Ukrajinska pravda.

Oleški se nalazi preko reke Dnjepar, direktno nasuprot Hersona, glavnog grada istoimenog južnog ukrajinskog regiona, koji je pod kontrolom ukrajinskih snaga i od velikog je strateškog značaja. Zbog ove lokacije, Oleški služi kao korisna vojna baza za Ruse iz koje mogu da pokreću napade na Herson, dok istovremeno koriste prisustvo civilnog stanovništva za zaštitu svojih položaja.

Foto: Printskrin X

Upozorenja o ruskoj propagandi

Razoreni grad su zauzele ruske snage ubrzo nakon što je Moskva pokrenula invaziju na susednu Ukrajinu u februaru 2022. godine, nakon čega je usledila velika ukrajinska kontraofanziva krajem leta i jeseni iste godine, kojom su takođe oslobođeni veliki delovi Hersona, uključujući i područje preko reke Dnjepar nasuprot Oleškija.

Oleški je od tada na prvoj liniji fronta bitke. Tamo se još uvek nalazi nešto manje od 2.000 civila, od predratnog stanovništva od 24.000. Grad, koji je praktično pod opsadom od decembra 2025. godine, nalazi se pod onim što se naziva opsadom dronovima - dronovi prate sve pristupne puteve, ulice i kretanje civila, i daljinski postavljaju mine kako bi ograničili snabdevanje i logistiku.