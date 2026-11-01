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Severna Koreja osudila je danas zajedničko saopštenje grupe zemalja koje prate sprovođenje sankcija protiv Pjongjanga, ocenivši ga kao "grubo kršenje njenog suvereniteta" proisteklo iz neprijateljstva Sjedinjenih Američkih Država i Zapada, javlja KCNA.

U saopštenju grupe u kojoj su SAD, Australija, Velika Britanija i Južna Koreja, izdatom ove nedelje, pozivaju se članice Ujedinjenih nacija da u potpunosti sprovode rezolucije Saveta bezbednosti UN kojima su zabranjeni korišćenje radne snage iz Severne Koreje i vojna saradnja sa Pjongjangom, prenosi Rojters.

- Sankcije i pritisak mogu da deluju na slabe, ali na nas nikada - citirala je KCNA neimenovanog portparola severnokorejskog Ministarstva spoljnih poslova.

On je ocenio da "ustaljeni mehanizam sankcija SAD i Zapada" ne može da utiče na stav Severne Koreje kao države koja poseduje nuklearno oružje.

Rezolucije Saveta bezbednosti UN, usvajane od 2006. godine, imaju za cilj da zaustave severnokorejske programe razvoja nuklearnog oružja i balističkih raketa, navodi agencija.