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Tri aviona sa stanovnicima grada Oleški uHersonskoj oblasti koji su želeli da nastave put ka Ukrajini, sletela su na aerodrom u Gomelju u Belorusijiu okviru humanitarne operacije evakuacije, prenela je beloruska agencija BelTA.

Prema navodima agencije, evakuisani su autobusima putovali do Anape, odakle su avionima prebačeni u Gomelj.

Na aerodromu su ih dočekali pripadnici Ministarstva za vanredne situacije, medicinsko osoblje i volonteri Crvenog krsta, koji su im pružili pomoć.

Za najmlađe putnike obezbeđeni su prostori za igru i crtani filmovi, dok će evakuisani u Gomelju sačekati polazak ka kontrolnom punktu Nova Guta, preko kojeg će ući u Ukrajinu.

Belorusija se 29. oktobra pridružila humanitarnoj operaciji u gradu Oleški, a prema navodima BelTA, obezbedila je uslove za kontakte predstavnika Rusije i Ukrajine, kao i pomoć i bezbednost tokom njenog sprovođenja.

Stanovnici Oleškog, u Hersonskoj oblasti, evakuisani su u okviru humanitarne akcije dogovorene između Kijeva i Moskve uz posredovanje SAD, a u Simferopoljuna Krimuih je pregledalo medicinsko osoblje.

- Pristigle stanovnike je pregledalo medicinsko osoblje. Posle večere, svi su smešteni u sobe gde su mogli da se odmore posle puta - saopštila je administracija privremenog smeštaja za RIA Novosti.

Kako se dodaje, u centru za privremeni smeštaj smeštene su i porodice sa decom.

- Volonteri su decu dočekali poklonima. Dobili su igračke i počastili su ih mandarinama - dodala je uprava.

Da bi rešili probleme, Moskva i Kijev, koordinisani od strane Vašingtona, dogovorili su se o humanitarnoj operaciji koja je organizovana u petak. Onima koji su želeli da napuste grad data je mogućnost da putuju autobusom. Neki su otišli ​​u Rusiju, drugi u Ukrajinu.

Stanovnici koji su ostali u selu dobili su hranu, higijenska sredstva, gorivo za generatore, lekove i druge neophodne potrepštine.

Proglašen je prekid vatre kako bi se omogućilo nastavak svih aktivnosti u području oko sela, a trajaće do 22:59 časova 1. novembra.

Prema rečima ruske komesarke za ljudska prava Jane Lantratove, operacija je protekla bez incidenata, a obe strane su pohvalile njen visok nivo organizacije.

Humanitarna misija u gradu Oleški, u delu Hersonske oblasti pod kontrolom ruskih snaga, završena je nakon evakuacije 750 ljudi, saopštila je sinoć Lantratova, navodeći da su evakuisani stanovnici upućeni ka Rusiji i Ukrajini.

Prema navodima Uniana, 17 od 21 autobusa se uputilo ka Ukrajini.