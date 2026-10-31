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Džejn Kouts pozvala je policiju u Češiru u Velikoj Britaniji da sarađuje sa američkim kolegama i pomogne u rasvetljavanju smrti njene ćerke Lusi Harison (23), koju je otac Kris upucao u januaru 2025. godine.

Iako je britanski sud utvrdio da je reč o ubistvu, protiv njenog oca u SAD nije pokrenut krivični postupak. Majka devojke koju je otac upucao i ubio u Teksasupozvala je lokalnu policiju da se aktivnije uključi u slučaj i sarađuje sa američkim kolegama.

Britanska mrtvozornica utvrdila je da je Lusi Harison (23) iz Voringtona ubijena kada je 10. januara 2025. godine pogođena hicem u grudi u gradu Prosperu, u blizini Dalasa.

Lusi Harison Foto: Facebook

Međutim, protiv njenog oca Krisa Harisona u SAD nije pokrenut krivični postupak, pošto velika porota u okrugu Kolin nije prihvatila da podigne optužnicu protiv njega.

Lusina majka, Džejn Kouts, uputila je pismo policiji u Češiru, pozivajući je da prikupi dokaze u Velikoj Britaniji i potom stupi u kontakt sa policijom u Prosperu. Iz policije su saopštili da razmatraju njeno pismo i da će odgovoriti u dogledno vreme.

Portparol policije dodao je da njihove misli ostaju uz Lusinu porodicu i prijatelje.

Lusi Harison Foto: Facebook

Kouts je izjavila da se prvi put sastala sa pripadnicima policije u Češiru tek pet nedelja nakon smrti ćerke. Tada su joj rekli da ne mogu da pomognu jer slučaj nije u njihovoj nadležnosti, što je, kako je navela, bilo veoma frustrirajuće.

Velika porota zaključila je da nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice nakon što je Kris Harison izjavio da je pištolj "glok" slučajno opalio dok ga je pokazivao ćerki.

U februaru je, međutim, mrtvozornica u Engleskojzaključila da je Lusi ubijena i ocenila da postupci njenog oca predstavljaju ubistvo iz grubog nemara prema britanskom zakonu. Policija u Teksasu je, uprkos tome, saopštila da neće ponovo otvoriti istragu.

Lusi Harison Foto: Facebook

Majka traži da se slučaj pravilno istraži



Advokat Džejn Kouts, Rad Siger, rekao je da su on i njegova klijentkinja pisali policiji u Češiru i pozvali je da preuzme aktivniju ulogu i ispuni obaveze koje proizlaze iz međunarodnog pravnog okvira.

- Očigledno je da oni ne mogu sami da odu i sprovedu istragu, ali mogu da pruže podršku i prikupe dokaze ovde, na lokalnom nivou - rekao je Siger.

Dodao je da je poznato da su Lusi i njen otac imali veoma loš odnos.

- To je važan kontekst. Potrebno je uzeti izjave njene majke, dečka i najboljih prijatelja, a zatim stupiti u kontakt sa policijom u Prosperu i sarađivati sa njom - objasnio je advokat.

Kouts je prošlog meseca otputovala u Teksas kako bi pokušala da se sastane sa okružnim tužiocem u okrugu Kolin i zatraži ponovno pokretanje istrage. Međutim, rečeno joj je da tužilac neće da razgovara sa njom.

Lusi Harison Foto: Facebook



"To mi je samo dalo još veću odlučnost"



Kouts je izjavila da je bila veoma razočarana što nije dobila priliku da razgovara sa tužiocem.

- Činjenica da nisu mogli jednostavno da sednu sa majkom koja je izgubila dete i pruže joj priliku da postavi dodatna pitanja. Lusina istraga je, nakon što sam videla sve dokaze iz SAD, otvorila više pitanja nego što je dala odgovora - rekla je ona.

Dodala je da joj je odbijanje sastanka bilo izuzetno bolno, ali da je samo dodatno učvrstilo njenu odlučnost da nastavi borbu.

- Lusi to zaslužuje. Zaslužuje pravu istragu i nećemo odustati dok se slučaj ponovo ne otvori - poručila je njena majka.

Lusin dečko, Sem Litler ranije je izjavio da i dalje ima brojna pitanja i sumnje u način na koji je istražena smrt njegove devojke. Siger je rekao da je odbijanje sastanka sa tužiocem dodatno ojačalo njihovu kampanju.

- Ova jadna žena prešla je pola sveta, a oni su odbili da razgovaraju sa njom. To je samo razbesnelo stanovnike Teksasa - rekao je advokat.

1/5 Vidi galeriju Lusi Harison Foto: Facebook

Dodao je da će nastaviti da vrše pritisak na okružnog tužioca sve dok ne promeni odluku. Kouts je istakla da je tokom boravka u Teksasu dobila veliku podršku građana i da su mnogi bili zgroženi onim što se dogodilo njenoj ćerki.

Portparol policije u Češiru potvrdio je da je primljeno pismo u ime Džejn Kouts, koje se odnosi na smrt njene ćerke Lusi u Teksasu u januaru 2025. godine.

- Trenutno razmatramo pismo i odgovorićemo u dogledno vreme. Naše misli ostaju uz Lusinu porodicu i prijatelje - navedeno je u saopštenju policije.

Uoči pucnjave žestoko se posvađali oko Donalda Trampa

Tokom istražnog ročišta pred sudom u Velikoj Britaniji otkriveni su potresni detalji koji su prethodili ubistvu Lusi Harison.

Prema svedočenju njenog partnera Sema Litlera, tragediji je prethodila žestoka svađa sa ocem Krisom, koji se ranije lečio od zavisnosti od alkohola, a godinama živi u Teksasu.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Kako je Litler ispričao pred sudom, Lusi i njen otac sukobili su se zbog američkog predsednika Donalda Trampa, ali i njegovog insistiranja da nosi vatreno oružje.

Tokom rasprave, Lusi je pitala oca kako bi reagovao kada bi nju neko seksualno napao. Njegov odgovor bio je šokantan - rekao joj je da ima još dve ćerke koje žive sa njim i da ga to ne bi previše pogodilo.