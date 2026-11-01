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Pentagon je upozorio da Rusija razvija novo nuklearno oružje koje bi moglo biti aktivirano u orbiti.

Ova zabrinjavajuća informacija otkrivena je u izveštaju koji je ove nedelje objavila Obaveštajna služba Ministarstva odbrane SAD (DIA).

Agencija je upozorila da bi ovo novo "oružje sudnjeg dana" Moskve bilo sposobno da uništi hiljade satelita odjednom.

Ruski napad u svemiru doveo bi do katastrofalnih posledica

Posledice takvog napada bile bi razorne na globalnom nivou i mogle bi dovesti do sloma ekonomija mnogih zemalja.

- Rusija razvija satelit dizajniran za nošenje nuklearnog oružja, uprkos obavezi da poštuje Ugovor o svemiru iz 1967. godine, koji zabranjuje postavljanje u orbitu oko Zemlje bilo kakvih objekata koji nose nuklearno oružje ili druge vrste oružja za masovno uništenje - navodi se u najnovijem izveštaju DIA-e, objavljenom u ponedeljak.

Lansiranje ruske rakete u Bajkonuru Foto: Profimedia

- Ovakav kapacitet u svemiru mogao bi dovesti do brzog i iznenadnog gubitka ili oštećenja hiljada satelita kojima upravljaju države i kompanije širom sveta, kao i do prekida vitalnih usluga koje oni pružaju, u oblastima komunikacija, navigacije, nauke, meteorologije, komercijalnog sektora i nacionalne bezbednosti.

Nije jasno na koji način bi Rusija rasporedila ovo novo nuklearno oružje. Ono bi moglo da boravi u orbiti i bude lansirano sa satelita, ili bi moglo biti lansirano sa Zemlje.

Eksplozija nuklearne naprave u orbiti stvorila bi elektromagnetni impuls, koji bi mogao da onesposobi satelite udaljene stotinama kilometara od mesta same eksplozije.

Iz DIA-e navode da bi aktiviranje takvog oružja imalo dugoročne posledice, stvarajući štetan radijacioni pojas iznad Zemlje.

- Pored neposrednih efekata, nuklearna eksplozija u svemiru stvorila bi i dugotrajne radijacione pojaseve, koji bi mogli da opstanu godinama i oštete satelite koji su u trenutku eksplozije bili samo privremeno onesposobljeni - dodaje se u izveštaju.

Svemir postaje sve važniji za savremeni život, budući da se države oslanjaju na hiljade satelita koji omogućavaju funkcionisanje globalnih navigacionih sistema, koje koriste milijarde ljudi.

Foto: Shutterstock

Svemirski sektor je takođe značajan pokretač ekonomije; oko 18 odsto BDP-a Ujedinjenog Kraljevstva – što iznosi približno 454 milijarde funti – danas zavisi od satelitskih usluga. Međutim, vojni zvaničnici zaduženi za odbranu upozorili su da svemir sve više postaje domen nadmetanja i da će uskoro postati novo bojište budućnosti.

Rusija i Kina ulažu u tehnologiju kojom bi mogli da ometaju, naruše ili onemoguće korišćenje usluga koje se pružaju putem svemirskih sistema.

"To bi uništilo ekonomiju Ujedinjenog Kraljevstva"

Kako pretnja nastavlja da raste, jedan visoki vojni zvaničnik zadužen za svemirske operacije upozorio je ove nedelje britansku javnost da postaje sve verovatnije da bi Kremlj mogao da izvede napad na satelite u orbiti.

Maršal vazduhoplovstva Pol Godfri izjavio je da bi takav napad mogao da uništi ekonomiju Ujedinjenog Kraljevstva, ističući da je društvo, zbog svoje zavisnosti od svemirske tehnologije, koja pokreće sisteme poput bankarskih usluga i navigacionih aplikacija, postalo veoma ranjivo.

- Ono što ljudi ne shvataju jeste koliko se pretnje u svemirskom domenu zapravo šire i umnožavaju - rekao je on u podkastu lista "Tajms".

- Smatram da je otpornost ključna u ovom... međusobno povezanom svetu, jer nam je sve servirano na tacni. Lično sam razmišljao: da li bi trebalo da nabavim solarne panele i bateriju za garažu, kako bih imao bar malo struje u slučaju nestanka električne energije?

Godfri je ukazao na incident s početka ovog meseca, prvi poznati čin zastrašivanja u svemiru, kada je ruski satelit zamalo udario u američki satelit koji Ukrajini pruža obaveštajne podatke.

Kao jednu od glavnih meta naveo je evropsku mrežu "Galileo", koja putem vremenskih signala omogućava funkcionisanje sistema za globalno pozicioniranje.

Vladimir Putin Foto: Handout / AFP / Profimedia

Putin je u četvrtak, upućujući najnoviju pretnju Zapadu, upozorio da u eventualnom sukobu s NATO-om "ne bi bilo pobednika".

Naglasio je da su on i njegove snage spremni ukoliko tenzije nastave da rastu.

- Pre svega, mi smo spremni, ali ne želimo nikakav rat sa Evropom. Što se njih tiče, ako ga neko želi, neka se pripremi. Međutim, nisu ostvarili svoj cilj - da Rusiji nanesu strateški poraz. Malo je verovatno da će to biti moguće do 2030. godine. Ako stvari odu predaleko, neće biti pobednika. Neka to niko ne zaboravi.