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Za sibirske regione se za zimu 2026–2027. godine prognozira neuobičajeno toplo vreme praćeno obilnim snežnim padavinama.

Predstojeća zima u Sibirskom federalnom okrugu mogla bi biti najtoplija u poslednjih 100 godina, izjavio je za agenciju TASS Sergej Verhovec, prorektor Sibirskog federalnog univerziteta i stručnjak za klimatske promene.

- Prognoze za Sibir se uglavnom slažu u jednom: očekuje se zima koja će biti neuobičajeno topla, ali istovremeno i veoma snežna – trend koji se već oseća u Krasnojarskom kraju - rekao je Verhovec, dodajući da pojedine projekcije ukazuju na to da bi zima 2026–2027. mogla biti najtoplija u Sibiru u poslednjem veku.

- Ključna karakteristika biće izuzetna količina snega. Obilne snežne padavine biće posledica dolaska takozvanih ’uranjajućih’ ciklona sa severozapada, koji će tokom novembra i decembra doneti kako više temperature, tako i padavine - dodao je stručnjak.

Takođe je napomenuo da se u decembru ne mogu isključiti ni kratki periodi ekstremne hladnoće u gradovima kao što su Krasnojarsk, Novosibirsk, Omsk, Tomsk i Irkutsk.

(Kurir.rs/TASS)

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