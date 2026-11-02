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Istraživački instituti za odbrambenu nauku Severne Koreje testirali su veliki sistem naoružanja, javlja danas KCNA.

Cilj testa bio je da se procene prilagođenost borbenim uslovima i snaga bojeve glave sa kasetnim bombama namenjene za postavljanje na taktičke balističke rakete, navela je državna agencija Severne Koreje, prenosi Rojters.

Tokom testa utvrđeno je da standardna kasetna bomba tipa 2 može da uništi ciljeve na površini od 12 do 13 hektara pri najvećoj koncentraciji eksplozivnog dejstva, navela je KCNA.

Zvaničnik severnokorejske Uprave za rakete rekao je da postoje četiri kategorije bojevih glava sa kasetnim bombama, ne navodeći detalje.

Severna Koreja će do kraja 2026. godine omogućiti svojim vojnim jedinicama da koriste sve tipove ovih bombi, u zavisnosti od njihovih operativnih potreba, navela je državna agencija Severne Koreje.

Pjongjang je poslednjih nedelja intenzivirao demonstraciju vojne moći, izvevši više raketnih testiranja i organizujući izložbu dronova, navodi agencija.

Analitičari ocenjuju da bi ta testiranja mogla da budu deo nastojanja da se modernizuju oružane snage.

Severna Koreja je u četvrtak ispalila oko 10 balističkih raketa sa svoje istočne obale prema moru, istog dana kada je nemački kancelar Fridrih Merc boravio u Južnoj Koreji na samitu Južne Koreje i Nemačke.