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Portparol iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Sardar Hosein Mohebi izjavio je da Iranviše nema geografska ograničenja u novom ratu, i da su na dnevnom redu "identifikacija novih ciljeva i osmišljavanje operacija" u novim geografskim prostorima.

Mohebi je u obraćanju u provinciji Kerman rekao da je "Iran u ratu sa najpodlijim režimom na svetu", prenosi Tasnim.

1/15 Vidi galeriju Ispraćaj kovčega sa telom ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija iz iračkog grada Karbale Foto: Khalil Hamra/AP

- Prošli smo kroz neke faze ovog rata i postigli smo pobede u tim fazama. Prvi nivo pobede je to što smo sprečili neprijatelja da ostvari svoje ciljeve. Neprijatelj je ušao na bojno polje sa ciljem da sruši Islamsku Republiku i podeli Iran, ali nije uspeo u toj nameri - kazao je Mohebi.

Mohebi je rekao, govoreći o Sjedinjenim Američkim Državama, da "neprijatelj nije uspeo u svojim ciljevima na jugu Irana i danas se okrenuo pregovorima i posredovanju".

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

- Sjedinjene Države su tvrdile da obezbeđuju besplatan brodski saobraćaj i energetsku bezbednost, ali uprkos tome što imaju najveću mornaricu na svetu i decenije prisustva na Bliskom istoku, nisu mogle da otvore Ormuski moreuz čak ni nekoliko sati - kazao je Mohebi.

On je naveo da "Amerika nije mogla da obezbedi ni sigurnost svojih baza, a kamoli da osigura bezbednost zemalja u regionu".

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

- Amerika je stvorila sliku u svetskoj svesti da ima tehnološku obaveštajnu službu i da niko ne može da otkrije njene baze podataka, ali je islamski Iran identifikovao, otkrio i napao te baze podataka. Svet je shvatio da američke informacije mogu da se identifikuju i prate, i to je veliki poraz za ovu zemlju - rekao je portparol IRGC-a