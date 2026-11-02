IRANSKA REVOLUCIONARNA GARDA PORUČUJE: "Više nemamo geografska ograničenja u novom ratu, identifikujemo nove ciljeve i spremamo operacije"
- Mohebi tvrdi da neprijatelj nije uspeo da sruši Islamsku Republiku niti da podeli Iran, pa je prešao na pregovore i posredovanje
- On je naveo da "Amerika nije mogla da obezbedi ni sigurnost svojih baza, a kamoli da osigura bezbednost zemalja u regionu"
Portparol iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Sardar Hosein Mohebi izjavio je da Iranviše nema geografska ograničenja u novom ratu, i da su na dnevnom redu "identifikacija novih ciljeva i osmišljavanje operacija" u novim geografskim prostorima.
Mohebi je u obraćanju u provinciji Kerman rekao da je "Iran u ratu sa najpodlijim režimom na svetu", prenosi Tasnim.
- Prošli smo kroz neke faze ovog rata i postigli smo pobede u tim fazama. Prvi nivo pobede je to što smo sprečili neprijatelja da ostvari svoje ciljeve. Neprijatelj je ušao na bojno polje sa ciljem da sruši Islamsku Republiku i podeli Iran, ali nije uspeo u toj nameri - kazao je Mohebi.
Mohebi je rekao, govoreći o Sjedinjenim Američkim Državama, da "neprijatelj nije uspeo u svojim ciljevima na jugu Irana i danas se okrenuo pregovorima i posredovanju".
- Sjedinjene Države su tvrdile da obezbeđuju besplatan brodski saobraćaj i energetsku bezbednost, ali uprkos tome što imaju najveću mornaricu na svetu i decenije prisustva na Bliskom istoku, nisu mogle da otvore Ormuski moreuz čak ni nekoliko sati - kazao je Mohebi.
On je naveo da "Amerika nije mogla da obezbedi ni sigurnost svojih baza, a kamoli da osigura bezbednost zemalja u regionu".
- Amerika je stvorila sliku u svetskoj svesti da ima tehnološku obaveštajnu službu i da niko ne može da otkrije njene baze podataka, ali je islamski Iran identifikovao, otkrio i napao te baze podataka. Svet je shvatio da američke informacije mogu da se identifikuju i prate, i to je veliki poraz za ovu zemlju - rekao je portparol IRGC-a
(Kurir.rs/Tanjug)