Slušaj vest

Oktobar je bio crni mesec za rusku vojnu avijaciju. Moskva je izgubila 13 letelica za samo pet nedelja, među kojima su lovci-bombarderi Su-34, lovci Su-30SM, strateški bombarder Tu-95MS i stelt lovac Su-57, usled ukrajinskih napada na ruske vazduhoplovne baze, kao i u nizu nesreća.

Prema izveštaju sajta "Defence Blog", zabeležen je gubitak ruskih borbenih aviona i jednog helikoptera tokom oktobra, uz oštećenja na dva bombardera Su-34. Uključujući avion Tu-95MS koji se srušio 29. septembra, ukupan broj izgubljenih letelica od kraja septembra dostigao je 13.

Lovac-bombarder Su-34 ruske snage redovno koriste za izbacivanje navođenih kliznih bombi na ukrajinske vojne položaje i gradove. Dana 4. oktobra, dronovi kojima upravlja Služba bezbednosti Ukrajine navodno su pogodili lovac-bombarder Su-34 i lovac Su-35 u vazduhoplovnoj bazi Hanskaja, koja se nalazi u ruskoj republici Adigeji, oko 500 kilometara od teritorije pod kontrolom Ukrajine.

Još jedan napad dogodio se 14. i 15. oktobra, kada su ukrajinske krstareće rakete "Neptun" gađale vazduhoplovnu bazu Borisoglebsk u ruskoj Voronješkoj oblasti. Satelitski snimci su, navodno, potvrdili uništenje četiri bombardera Su-34 i teška oštećenja na još dva.

Ukrajinske snage su 29. oktobra, navodno, raketama "Neptun" napale vazduhoplovnu bazu Marinovka u Volgogradskoj oblasti, uništivši tom prilikom još dva aviona Su-34. Prema izveštajima, tokom oktobra je uništeno ukupno sedam bombardera Su-34, dok su još dva oštećena.

Prema podacima ukrajinske vojne obaveštajne službe, Rusija je zaključno sa 22. oktobrom u svom sastavu imala približno 140 aviona Su-34. Ruski proizvođači su u periodu od oktobra 2025. do oktobra 2026. godine isporučili 22 nova aviona ovog tipa, što znači da sedam gubitaka zabeleženih samo u oktobru čini gotovo trećinu ukupne isporuke iz prethodne godine.

Avionske nesreće

Međutim, ukrajinski napadi nisu bili jedini uzrok gubitaka ruske avijacije. Strateški bombarder Tu-95MS srušio se 29. septembra prilikom poletanja u blizini vazduhoplovne baze Ukrainka, u ruskoj Amurskoj oblasti; tom prilikom poginulo je šest od sedam članova posade. Ovaj tip aviona, koji Rusija koristi za lansiranje krstarećih raketa H-101 na Ukrajinu, više se ne proizvodi.

Dana 21. oktobra, lovac Su-30SM srušio se tokom trenažnog leta u ruskoj Kalinjingradskoj oblasti. Ruske vlasti su saopštile da su se oba člana posade katapultirala. Prema pojedinim izveštajima, istog dana izgubljen je još jedan avion Su-30SM, mada Moskva taj incident nije zvanično potvrdila. Jedan od najznačajnijih gubitaka odnosi se na ruski "stelt" lovac pete generacije, Su-57.

Dana 29. oktobra, avion Su-57 se, navodno, zapalio tokom pokretanja motora u vazduhoplovnoj bazi Ahtubinsk u Astrahanskoj oblasti, glavnom centru za testiranje ruske vojne avijacije. Satelitski snimci, koje su objavili ukrajinski istraživači koji koriste javno dostupne izvore, prikazuju tragove požara na aerodromu. Ipak, kao što je to često slučaj, ruske vlasti nisu potvrdile uništenje ove letelice. Ovi prijavljeni gubici zabeleženi su na ogromnom geografskom području, koje se proteže od ruske eksklave Kalinjingrad na Baltičkom moru pa sve do regiona na Dalekom istoku.