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U Hongkongu je zabeležen najtopliji oktobar otkako se vrše merenja, jer su se izuzetno snažan fenomen El Ninjo, slab severoistočni monsun i uporan anticiklon u višim slojevima atmosfere iznad južne Kine udružili i izazvali rekordno visoke temperature, saopštila je u nedelju lokalna meteorološka služba.

Opservatorija Hongkonga saopštila je da je srednja maksimalna temperatura prošlog meseca iznosila 30,5 stepeni Celzijusa, a prosečna minimalna 25,8 stepeni, što su najviše vrednosti za bilo koji oktobar od početka vođenja evidencije 1884. godine.

“Pored uticaja klimatskog zagrevanja, suočavamo se sa izuzetno snažnim fenomenom El Ninjo”, naveli su meteorolozi, dodajući da je to, u kombinaciji sa slabijim severoistočnim monsunom i snažnijim anticiklonom u višim slojevima atmosfere iznad južne Kine dovelo do toga da oktobar bude rekordno topao.

Najtopliji dan tokom proteklog meseca bio je 1. oktobar, kada je temperatura dostigla 33,6 stepeni, preneo je Saut Čajna morning post.

Neuobičajeno visoke jutarnje temperature uticale su i na jučerašnje održavanje maratona “Northern Metropolis”, a pojedini trkači izjavili da im je vrućina otežala postizanje najboljih rezultata.

Prethodni oktobarski rekord od 30,3 stepena, zabeležen je 2024. godine.

Kurir.rs/Tanjug

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