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Portparol hutskog Ministarstva zdravlja Anis el Asbahi izjavio je danas da je sedam osoba ranjeno u saudijskim napadima na luku u Crvenom moru i naftno postrojenje u provinciji Hodejdau Jemenu.

On je u objavi na Iksu napisao da su u napadima saudijske koalicije na luku Ras Isa ranjena četiri civila, dok su još tri osobe povređene u napadu na naftno postrojenje u okrugu Bajil.

Huti i biljka kat Foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia, Artal.ads/Shutterstock

- Uzastopni napadi na naftna postrojenja i vitalne luke predstavljaju očigledno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i doprinose nizu ratnih zločina koji su usmereni na civile i kritičnu infrastrukturu - naveo je portparol.

Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, bore se protiv koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja podržava međunarodno priznatu vladu Jemena.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Ilustracija)

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