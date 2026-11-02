GAĐANI LUKA I NAFTNO POSTROJENJE, IMA RANJENIH! Saudijska koalicija izvela žestoke udare u provinciji Hodejda! Hitno se oglasili Huti
Portparol hutskog Ministarstva zdravlja Anis el Asbahi izjavio je danas da je sedam osoba ranjeno u saudijskim napadima na luku u Crvenom moru i naftno postrojenje u provinciji Hodejdau Jemenu.
On je u objavi na Iksu napisao da su u napadima saudijske koalicije na luku Ras Isa ranjena četiri civila, dok su još tri osobe povređene u napadu na naftno postrojenje u okrugu Bajil.
- Uzastopni napadi na naftna postrojenja i vitalne luke predstavljaju očigledno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i doprinose nizu ratnih zločina koji su usmereni na civile i kritičnu infrastrukturu - naveo je portparol.
Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, bore se protiv koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja podržava međunarodno priznatu vladu Jemena.
(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Ilustracija)