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Kinesko Ministarstvo odbrane objavilo je juče video pod naslovom „Ko pokušava da crno predstavi kao belo u istoriji?“, u kojem je kritikovana druga sezona japanske špijunske serije „Vivant“, uz optužbe da namerno iskrivljuje istorijske činjenice.

Serija, koju je producirala vodeća japanska televizijska mreža TBS, izazvala je negodovanje u Kini zbog, kako se navodi, negativnog prikazivanja Kine i ulepšavanja japanskih špijunskih operacija.

„Ova televizijska serija još jednom pokazuje da u Japanu i dalje postoje određene snage koje pokušavaju da putem kulturnih sadržaja iskrivljuju činjenice, narušavaju ugled Kine i podstiču antikineska osećanja“, navelo je Ministarstvo.

„Istorijske činjenice ne mogu se falsifikovati, niti se odgovornost za počinjene zločine može prebacivati na druge“, poručilo je kinesko Ministarstvo odbrane.

Kineska medijska grupa

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