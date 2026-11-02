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Niska popularnost republikanskog predsednika Donalda Trampa, nezadovoljstvo građana zbog rasta cena hrane i računa, kao i povoljni rezultati istraživanja javnog mnjenja ukazuju na mogućnost dobrog rezultata demokrata.

Prema anketama, demokrate imaju prednost u znatno više izbornih jedinica nego što im je potrebno da osvoje 218 mesta i preuzmu kontrolu nad Predstavničkim domom Kongresa.

U trci za Senattakođe su izjednačeni sa republikancima ili imaju blagu prednost.

Istraživanje "Njujork tajmsa" čak je pokazalo izjednačenu trku u Južnoj Karolini, saveznoj državi koju je Tramp 2024. osvojio sa 18 procentnih poena prednosti, dok ankete CNN-a daju prednost demokratama u Teksasu, Kanzasu i Mejnu.

1/11 Vidi galeriju Pristalice američkog predsedniak Donalda Trampa na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu Foto: JEFF MCWHORTER/EPA

Ipak, američka politička istorija pokazuje da ankete često mogu da pogreše. Tramp je nadmašio predviđanja na predsedničkim izborima 2016. i 2024. godine, dok su istraživanja 2020. predviđala ubedljiviju pobedu Džoa Bajdena nego što se na kraju dogodilo.

Dodatni primeri stigli su i ove godine. Demokrata Abdul El-Sajed, prema anketama, trebalo je da ubedljivo pobedi na stranačkim izborima za kandidata za Senat u Mičigenu, ali je razlika na kraju iznosila svega jedan procentni poen.

U Viskonsinu je kandidatkinja koja je imala prednost od skoro 20 poena izgubila za delić procenta.

1/8 Vidi galeriju Džo Bajden održao poslednje predsedničko obraćanje iz Bele kuće Foto: AP Mandel Ngan, EPA Mandel Ngan Pool

Kliford Jang, predsednik kompanije "Ipsos Public Affairs", objašnjava da je anketiranje postalo teže jer Amerikanci sve češće izbegavaju nepoznate pozive, ne koriste fiksne telefone i odbijaju da učestvuju u istraživanjima.

Poseban problem predstavlja mogućnost da se glasovi konzervativnih birača potcenjuju, jer su oni često manje spremni da učestvuju u anketama.

Jedan od razloga Trampovog boljeg rezultata od očekivanog jeste i to što su njegove pristalice, od kojih mnoge ranije nisu redovno glasale, u većem broju izlazile na birališta nego što se predviđalo.

Ipak, ankete pred međuizbore poslednjih godina pokazale su se preciznijim.

Godine 2022. predviđale su da će demokrate izbeći veliki izborni poraz uprkos niskoj popularnosti tadašnjeg predsednika Bajdena. Stranka jeste izgubila Predstavnički dom, ali je zadržala kontrolu nad Senatom.

Postoji nekoliko razloga zbog kojih demokrate ipak možda neće ostvariti očekivani uspeh.

Tramp je veliki deo teritorije na kojoj se vodi izborna borba ubedljivo osvojio 2024. godine, promene granica izbornih jedinica smanjile su broj mesta koja menjaju stranačku kontrolu, a duboka politička polarizacija smanjila je broj neodlučnih birača.

Republikanci su, uz to, imali i veliku finansijsku prednost, sa stotinama miliona dolara za negativne predizborne reklame.

Stručnjaci ističu da je pouzdanije posmatrati proseke većeg broja anketa nego pojedinačna istraživanja, koja imaju određenu statističku marginu greške.

Ipak, rezultati mogu da se promene do samog izbornog dana, posebno ako se neodlučni birači u poslednjem trenutku opredele za istu stranu.

Tramp intenzivirao predizbornu kampanju

Tramp je tokom poslednjeg vikenda pred međuizbore u SAD intenzivirao predizbornu kampanju, održavajući skupove na Floridi, u Ajovi i Kanzasu, kako bi pomogao republikancima da zadrže kontrolu nad Kongresom.

Posebno je značajno što je posetio države koje su tradicionalno republikanska uporišta, ali u kojima se sada vodi neizvesna trka za Senat.

Tramp je pokušao da umanji nezadovoljstvo građana zbog rasta cena goriva, hrane i zdravstvene zaštite, prebacujući fokus na kritiku demokrata.

Upozoravao je da bi njihova pobeda dovela do otvaranja granica, finansijskih problema za porodice i ograničavanja prava na posedovanje oružja.

Demokrate, međutim, prema anketama imaju dobre izglede da preuzmu Predstavnički dom, a nadaju se i osvajanju Senata. Njihova pobeda ozbiljno bi ograničila Trampovu mogućnost da sprovodi politički program tokom preostale dve godine mandata, dok bi Kongres dobio veća ovlašćenja za istrage o radu njegove administracije.