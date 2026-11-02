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Taker Karlson tvrdi da bi Trampova administracija uskoro mogla da pokrene nuklearni napad na Iran, dok Netanjahu vrši snažan pritisak za pokretanje akcije.

Konzervativni američki komentator Taker Karlson tvrdi da bi administracija predsednika Donalda Trampau narednim danima mogla da donese odluku o odobravanju nuklearnognapada na Iran.

Karlson je u subotu izneo tvrdnju da izraelski premijer Benjamin Netanjahu vrši pritisak na američku administraciju da napadne podzemno nuklearno postrojenje u Iranu.

1/8 Vidi galeriju Obraćanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u sedištu vladajuće stranke Likud nakon parlamentarnih izbora Foto: Ohad Zwigenberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Karlson nije pružio dokaze za svoje tvrdnje, a nijedan američki ili izraelski zvaničnik ih nije javno potvrdio.

U opširnoj objavi na društvenoj mreži "Iks", Karlson je naveo da bi potencijalna meta bila Pijuk planina u centralnom Iranu, gde, kako tvrdi, izraelska obaveštajna služba veruje da je Teheran obnovio obogaćivanje uranijuma.

1/3 Vidi galeriju Iranska Pijuk planina u blizini nuklearnog postrojenja Natanz Foto: Printscreen/Youtube, Satellite image ©2026 Vantor

On tvrdi da nijedno konvencionalno američko oružje ne može da uništi podzemno postrojenje i da bi nuklearno oružje bilo jedina vojna opcija.



"Bibi svakodnevno zove Trampa zbog toga"



Karlson takođe tvrdi da Netanjahu poziva Trampa da odobri takav napad.

- Netanjahu snažno insistira na tome. "Bibi svakodnevno zove Trampa zbog toga", kaže jedan dobro obavešteni posmatrač - napisao je Karlson.

On je naveo i da visoki zvaničnici američke administracije, uključujući ministra odbrane Pita Hegseta, državnog sekretara Marka Rubija i direktora CIA Džona Retklifa, podržavaju nastavak vojnih operacija.

1/15 Vidi galeriju Ispraćaj kovčega sa telom ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija iz iračkog grada Karbale Foto: Khalil Hamra/AP

- Netanjahu je sateran u ćošak i očajan. Nakon rezultata prošlonedeljnih izbora, ne može da formira vladu ukoliko Tramp direktno ne interveniše u izraelsku politiku i ne posreduje u dogovoru sa drugim strankama što bi Netanjahuu obezbedilo 61 mesto u Knesetu - napisao je Karlson.

Dodao je da Netanjahu mora da ostane blizak Trampu i da mu je potreban rat. Karlson takođe tvrdi da se bivši američki predsednik Barak Obama protivi predlogu mirovnog sporazuma sa Iranom, koji se priprema u Dohi.

Međutim, nijedna od ovih tvrdnji nije nezavisno potvrđena.

1/6 Vidi galeriju Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia



Pregovori SAD i Irana se nastavljaju



Karlsonova objava pojavila se u trenutku kada se nastavljaju indirektni pregovori Irana i posrednika koje podržavaju SAD, a čiji je cilj okončanje višemesečnog sukoba.

Prema pisanju Rojtersa, iranski pregovarači i katarski posrednici u nedelju su ušli u treći uzastopni dan razgovora. Tramp je izjavio da preferira diplomatsko rešenje, ali nije isključio mogućnost vojne akcije ukoliko pregovori propadnu.

Državni sekretar Marko Rubio nedavno je rekao da Tramp još nije doneo konačnu odluku o eventualnim novim napadima.

Asošijeted pres je ranije izvestio da su američki zvaničnici privatno upozorili regionalne saveznike da se pripreme za mogućnost obnove napada na Iran nakon međuizbora u SAD. Ipak, ni tada nije bila doneta konačna odluka.

1/11 Vidi galeriju Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Floridi Foto: Alex Brandon/AP



Karlson upozorava na globalne posledice



Karlson je upozorio da bi nuklearni napad na Iran imao razorne posledice po čitav svet.

Prema njegovim tvrdnjama, radioaktivne čestice mogle bi da zagade Persijski zaliv i ugroze milione ljudi, dok bi upotreba nuklearnog oružja mogla da podstakne druge nuklearne sile da ga koriste u budućim sukobima.

Takođe, tvrdi da je Netanjahu 27. septembra tajno otputovao u Abu Dabi kako bi pridobio Ujedinjene Arapske Emirate da podrže njegovu inicijativu za završni napad na Iran, ali da su Emirati to odbili.

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Karlson je naveo i da je Trampova administracija od februara navodno tiho promenila američku nuklearnu doktrinu kako bi olakšala prvu upotrebu taktičkog nuklearnog oružja.

Ipak, dodao je da Tramp sluša potpredsednika Džej Di Vensa i svog izaslanika i prijatelja Stiva Vitkofa, koji smatraju da je moguće postići dogovor sa Iranom.