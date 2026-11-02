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Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš upozorio je da bi nadmetanje Sjedinjenih Američkih Država i Kine u razvoju naoružanja zasnovanog na veštačkoj inteligenciji (AI) moglo da ima "apsolutno razorne posledice", zbog čega je neophodno uspostaviti kanale komunikacije između velikih sila kako bi se izbegla globalna katastrofa.

U intervjuu za španski list "Pais", uoči završetka svog desetogodišnjeg mandata na čelu UN, Gutereš je naglasio da je neophodno uspostaviti međunarodne mehanizme za dijalog, saradnju i nadzor rizika koje nosi razvoj veštačke inteligencije.

Opasnost od trke u naoružanju

"Najveća opasnost bila bi koncentracija kapaciteta u SAD i Kini. Nadmetanje, posebno u oblasti vojnih sredstava za razvoj oružja zasnovanog na veštačkoj inteligenciji, moglo bi da ima apsolutno razorne posledice", istakao je Gutereš.

On je podsetio da su tokom Hladnog rata postojali komunikacioni kanali između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije kako bi se sprečile situacije koje bi mogle da dovedu do svetske katastrofe, ocenivši da je sličan pristup neophodan i danas.

Foto: SARAH YENESEL/EPA

Gutereš je ukazao da kompanije koje razvijaju proizvode zasnovane na veštačkoj inteligenciji moraju transparentno da predstavljaju rizike svojih tehnologija, uključujući i njihov uticaj na životnu sredinu.

Nezadovoljstvo radom Saveta bezbednosti UN

Kao jednu od najvećih frustracija tokom svog mandata izdvojio je nedostatak legitimiteta i efikasnosti Saveta bezbednostiUN.

Prema njegovim rečima, sadašnji sastav tog tela ne odražava realnost savremenog sveta, jer su zemlje globalnog Juga nedovoljno zastupljene, dok Afrika i Latinska Amerika nemaju stalne članice.

Ukazao je i na duboke geopolitičke podele koje onemogućavaju donošenje ključnih odluka u vezi sa sprečavanjem i rešavanjem sukoba.

"Dva stalna člana Saveta bezbednosti uključena su u ratove, što stvara atmosferu potpune nekažnjivosti. Spoljno mešanje u sukobe sve je izraženije, a Sudan je najočigledniji primer", rekao je Gutereš.

Voleo bi da ga nasledi žena

Govoreći o svom nasledniku na mestu generalnog sekretara UN, Gutereš nije želeo da komentariše poteškoće u postizanju dogovora o njegovom nasledniku, s obzirom na neslaganja pet stalnih članica Saveta bezbednosti UN koje imaju pravo veta.

On je, međutim, rekao da bi mu predstavljalo veliko zadovoljstvo ukoliko bi na čelo svetske organizacije prvi put došla žena.

"Bilo bi mi veoma drago da žene budu na čelu najvažnijih zemalja sveta, gde, nažalost, i dalje gotovo isključivo imamo muškarce", rekao je.

Gutereš, koji je ranije obavljao funkciju premijera Portugala i visokog komesara UN za izbeglice, rekao je da još nije odlučio čime će se baviti nakon odlaska sa funkcije, ali da ne namerava da se povuče iz javnog života.