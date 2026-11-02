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Francuski tužioci pokrenuli su istragu o pokušaju ubistva nakon što su Molotovljevi kokteli bačeni na policajce tokom nemira.

Reakciju je izazvao snimak sukoba sa demonstrantima u Parizu u subotu, na kojem se vidi policajac u plamenu. Incident se dogodio nakon nedelja uličnih protesta u kojima su demonstranti povređeni.

Ministar Nunjez: "Pokušaj ubistva"

Policajac, koji je zadobio opekotine na skočnom zglobu i lakše povrede ruke, rekao je za list "Figaro" da je u pitanju bila "izuzetno sofisticirana" zapaljiva naprava. Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez opisao je Molotovljev koktel bačen na policijski kordon kao "pokušaj ubistva" i dodao da policija intenzivno traga za počiniocima.

Stotine hiljada ljudi učestvovalo je u uglavnom mirnim protestima širom Francuske u subotu. To su poslednji u nizu protesta koje predvode mladi ljudi od kraja septembra. Oni zahtevaju da vlasti reaguju na visoke troškove života i loše stanje javnih službi, posebno u obrazovanju.

Hapšenja i pojačane mere

Zbog ranijih sukoba i pljački, hiljade policajaca je raspoređeno širom zemlje tokom vikenda, a u nekim gradovima je korišćen suzavac.

Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, u subotu je uhapšeno više od 770 ljudi, što je oko polovina broja nedelju dana ranije. Međutim, policija je saopštila da niko nije uhapšen zbog napada na policajca koji je snimljen kamerom, preneo je AFP.

1/8 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti demonstracije Foto: Teresa Suarez/AP, Jeremias Gonzalez/AP

"Suočili smo se sa agresivnim pojedincima koji nisu bili demonstranti"

Napadnuti policajac je pripadnik Nacionalne žandarmerije, vojne jedinice pod kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova. Rekao je da se njegova jedinica "iznenada suočila sa nekoliko stotina neprijateljski nastrojenih i dobro opremljenih protivnika".

U intervjuu za "Figaro", napomenuo je da tečnost još nije identifikovana, ali da je zapaljiva naprava "imala mnogo jači efekat gorenja od standardnog Molotovljevog koktela".

"Suočili smo se sa agresivnim pojedincima koji nisu bili demonstranti", rekao je. "Ovi ljudi su došli sa namerom da naude onima koji predstavljaju državu".

Dodao je da je četrnaest drugih policajaca povređeno, neki lakše, a neki teže, i da je nekoliko njih pogođeno kamenjem. Njegova jedinica je trebalo da bude van dežurstva, ali su hitno pozvani na dužnost zbog protesta.

1/16 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti Foto: Thibault Camus/AP

Demonstranti na policijskim snagama

Organizatori protesta, "Žuti prsluci", tvrde da su desetine demonstranata teško povređene tokom nedavnih demonstracija, a da su mnogi pogođeni "granatama".

Francuska je privremeno obustavila upotrebu jedne vrste šok bombe početkom oktobra nakon što je petnaestogodišnjaku odbijena pesnica. Međutim, list "Le Mond" izveštava da policija i dalje koristi drugačiji model u narednim protestima.