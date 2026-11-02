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Grupa srednjoškolaca blokirala je jutros gimnaziju "Elen Buše" u Parizu nakon dvonedeljnog raspusta povodom državnog praznika, a studentske i sindikalne organizacije pozivaju da se protesti nastave uprkos najavljenim ustupcima Vlade.

Učenici su ispred ulaza škole, koja predstavlja epicentar studentskog protestnog pokreta, postavili kante za smeće i sprečili ulazak u zgradu, preneo je BMF.

Univerzitet Pari-Site takođe je blokiran kontejnerima za smeće, a ispred ustanove se nalazi desetak studenata, piše "Figaro".

Ministar pozvao učenike da ne blokiraju škole

Ministar nacionalnog obrazovanja Eduar Žefre pozvao je jutros demonstrante da ne sprečavaju učenike da idu na nastavu, jer je povratak u školu, kako je istakao, "apsolutni prioritet".

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

"Blokiranje škola je nezakonito. Ne možete sprečiti svoje školske drugove da idu na nastavu", kazao je ministar.

Policija je najavila da će pojačati svoje prisustvo oko škola i fakulteta zbog višenedeljnih protesta, saopštila je Nacionalna direkcija javne bezbednosti.

Vlada najavila ustupke, protesti se nastavljaju

Prošlog ponedeljka, ministri nacionalnog i visokog obrazovanja najavili su niz mera u pokušaju da okončaju demonstracije koje su počele sredinom septembra.

1/8 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti demonstracije Foto: Teresa Suarez/AP, Jeremias Gonzalez/AP

Obećali su otkazivanje planiranog smanjenja broja radnih mesta u nacionalnom obrazovanju, otvaranje 500 dodatnih radnih mesta, kao i ograničenje od 28 učenika po razredu u drugoj godini srednje škole i 15.000 dodatnih mesta u visokom obrazovanju.

Najava tih mera ipak nije okončala proteste srednjoškolaca i studenata, koji tvrde da je stanje u obrazovnom sistemu loše i da su neophodna veća ulaganja u taj sektor.