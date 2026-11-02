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Devet osoba poginulo je u nedelju nakon što se "Lirdžet 60" srušio u okrugu Palm Bič, na Floridi, saopštili su Federalna uprava za avijaciju (FAA) i nadležne službe.

Iako je u toku nekoliko istraga o ovom incidentu, audio-zapisi komunikacije između kontrole letenja i pilota otkrivaju detalje o zastrašujućim poslednjim trenucima leta.

Prema navodima Federalne uprave za avijaciju (FAA), avion "Lirdžet 60" srušio se u nedelju oko 12:50 časova u mestu Palm Springs. Zvaničnici su izjavili da je letelica poletela sa Međunarodnog aerodroma "Ostin-Bergstrom" u Teksasu i da se, pre pada, kretala ka aerodromu "Nort Eleutera" na Bahamima.

Na video-snimku se vidi kako avion u strmom, nosnom poniranju pada u naselje, nakon čega izbija požar, a u nebo se uzdižu gusti, crni oblaci dima. Pripadnici šerifske kancelarije okruga Palm Bič i vatrogasno-spasilačke službe odmah su stigli na lice mesta, gde je udar stvorio veliki krater pored puta, a ostaci letelice bili su razbacani po okolini.

Snimci komunikacije sa kontrolom letenja, koje je arhivirao portal "LiveATC.Net", zabeležili su delove poslednjih razgovora između pilota i osoblja na zemlji. U tim razgovorima, piloti su pominjali umerene turbulencije, pojavu leda i padavine, pre nego što su iznenada izgubili visinu i počeli naglo da padaju.

Strašan snimak razgovora pilota i kontrole letenja

Kontrola letenja: "Kolika je spoljna temperatura vazduha?"

Pilot: "Minus 47 stepeni Celzijusa. Uspevamo da se izborimo sa ledom, ali su prisutne umerene turbulencije."

Kontrola letenja: "Javite ako vam bude još nešto potrebno. Upravo vas uvodim u svoj vazdušni prostor."

Pilot: "Sada nailazimo na padavine. Moramo da se popnemo na veću visinu."

Kontrola letenja: "Razumem. Penjite se i održavajte visinu."

Pilot: "Poniremo sa 8.000. Mejdej, mejdej. Poniremo brzinom od 10.000 stopa u minuti. Proglašavam vanrednu situaciju, 722 Bravo Delta. Nalazimo se iznad vode, poniremo brzinom od 20.000 stopa u minuti."

Kontrola letenja: "Recite mi šta vam je potrebno."

Pilot: "Udarićemo u tlo."

Kontrola letenja: "Novembar dva Bravo Delta. Tu sam sa vama. Razgovarajte sa mnom."

Pilot: "Poniremo sa 22.000 stopa, a avion je nagnut pod uglom od 60 stepeni."

Pilot: (nerazumljivo vrištanje) "Pogledajte napolje."

Kontrola letenja: "Novembar dva Bravo Delta. Kako me čujete?"

Guverner Ron Desantis osvrnuo se na tragediju tokom konferencije za novinare u nedelju, opisavši prizor kao katastrofalan.

- Očigledno je reč o katastrofalnom padu aviona. Izgledalo je kao da pada projektil - rekao je on.

- Napravio je veliki krater pored puta.

Nadležni nisu objavili identitet devet žrtava koje su stradale u avionu.

Desantis je tokom obraćanja u nedelju izjavio da zvaničnici još uvek ne znaju da li su neki od putnika ili članova posade bili stanovnici Floride.