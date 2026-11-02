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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Turskoj, izrazivši nadu da bi turski predsednik Redžep Tajip Erdogan mogao pomoći u organizovanju pregovora.

U intervjuu za CNN Türk, Zelenski je direktne pregovore na predsedničkom nivou opisao kao neophodne, tvrdeći da prethodni kontakti dveju strana nisu uspeli da okončaju rat Rusije protiv Ukrajine.

"Spremni smo za ovaj sastanak u Turskoj. Znam da predsednik Erdogan ima sopstvene veze sa Putinom. Zato podržavamo održavanje sastanka u Turskoj", rekao je Zelenski.

Naveo je da bi sastanak licem u lice mogao pomoći u rešavanju pitanja koja su ostala nerešena u pregovorima između delegacija i tehničkih radnih grupa dveju zemalja.

"Upravo zato želim da se sastanem sa njim – kao sa osobom koja donosi odluke", rekao je Zelenski.

Izjavio je da bi prekid vatre duž linije fronta i mehanizam za praćenje poštovanja sporazuma trebalo da budu među glavnim temama potencijalnog sastanka.

Takođe je rekao da bi lideri trebalo da razgovaraju o bezbednosnim garancijama, obnovi Ukrajine i statusu okupiranih teritorija.

Međutim, Zelenski je odbacio prihvatanje Putinovih zahteva da Ukrajina preda Donbas ili prizna Krim kao rusku teritoriju, poručivši da bi takvi ustupci kršili Ustav Ukrajine.

1/12 Vidi galeriju Pregovori u Istanbulu o okončanju rata u Ukrajini Foto: HANDOUT/TURKISH FOREIGN MINISTER PRESS OFFICE HANDOUT/EPA, HANDOUT/TURKISH FOREIGN MINISTER PRESS OFFICE HANDOUT/TURKISH FOREIGN MINISTER PRESS O

Sudbina Ukrajine ne može se odlučivati bez Kijeva

Zelenski se osvrnuo i na mogućnost prisustvovanja samitu lidera G20 u Majamiju u decembru, rekavši da Ukrajina još uvek nije dobila zvaničan poziv iz Vašingtona. Naveo je da postoje signali da bi predsednik SAD Donald Tramp mogao da pozove Ukrajinu, potencijalno uz inicijativu usmerenu na okončanje rata.

"U razgovoru je pomenuta mogućnost da bi predsednik Tramp mogao da nas pozove na samit G20 i možda predstavi inicijativu usmerenu ka okončanju rata. Naravno, ukoliko Tramp uputi zvaničan poziv, mi ćemo ga pozdraviti", rekao je Zelenski.

Sjedinjene Američke Države su u septembru pozvale Putina na samit, što je otvorilo mogućnost sastanka ruskog lidera i Trampa. Kremlj je prethodno odbacio predlog Zelenskog o susretu sa Putinom na marginama tog skupa.

U subotu, 31. oktobra, američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da bi Vašington mogao da pozove Zelenskog ukoliko bi njegovo učešće moglo da doprinese pozitivnim rezultatima. Tramp takođe nije isključio tu mogućnost 1. novembra.

Zelenski je naglasio da bilo kakvi pregovori o okončanju rata moraju uključivati Ukrajinu, odbacujući ideju da bi druge zemlje mogle odlučivati o njenoj budućnosti bez učešća Kijeva.

"To je nemoguće. Ne možete odlučivati o sudbini Ukrajine bez Ukrajine. To bi bilo nepravedno i ne bi vodilo nikuda. Nelogično je pregovarati o sudbini jedne zemlje bez prisustva same te zemlje", rekao je.

Dodao je da slični pokušaji drugih lidera u prošlosti nisu doneli rezultate.

Zelenski je takođe ukazao na neuspeh Rusije da ostvari svoje prvobitne vojne ciljeve, uprkos tvrdnjama da može da osvoji Ukrajinu za nekoliko dana.