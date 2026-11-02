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Fitnes influenserka bori se za život nakon što se zarazila smrtonosnom infekcijom na Baliju.

Kijana Smit se bori sa infekcijom mozga izazvanom bakterijskim meningitisom – kojom se tragično zarazila tokom svog "odmora iz snova". Zvezda društvenih mreža u usponu, sa Zlatne obale u Australiji, do sada je provela devet dana na odeljenju intenzivne nege.

Obrativši se pratiocima na TikToku kako bi podelila svoje zastrašujuće iskustvo, otkrila je da se bori sa gubitkom pamćenja,zamagljenim vidom i nerazgovetnim govorom. Kijana je ispričala da su njeni simptomi počeli glavoboljom pre nego što su prerasli u vrtoglavicu, jake bolove, probleme sa govorom i vidom, uz izrazitu osetljivost na svetlost.

- Ne znam šta se dogodilo, stvarno ne znam, samo sam se jednog dana probudila sa najgorom glavoboljom, nisam mogla ni iz kreveta da ustanem. Mislim da sam zaista potcenila ozbiljnost situacije - rekla je ona.

1/5 Vidi galeriju Kijana Smit, fitnes influenserka iz Australije Foto: Instagram/khiana.smith

- Život je toliko dragocen – u jednom trenutku sam zdrava, putujem svetom i živim svoj život iz snova, a u sledećem sam prikovana za krevet na intenzivnoj nezi na Baliju sa infekcijom mozga koja je mogla da me ubije - nastavlja Kijana.

Influenserka je navela da su joj problemi sa pamćenjem i jezička barijera otežali komunikaciju sa lekarima i medicinskim osobljem.

- Izgubila sam dosta pamćenja, stvarno se mučim da se setim stvari. Teško je biti u stranoj zemlji – oni daju sve od sebe, ali jezička barijera je teška, kao i osećaj da vam je ceo život u tuđim rukama, a nemate prave odgovore - rekla je.

Ovo zastrašujuće iskustvo ostavilo je Kijanu neprestano iscrpljenom, "potpuno bespomoćnom" i očajnom u želji da se vrati kući.

Nažalost, influenserka ne može da se vrati avionom u Australiju zbog uticaja pritiska u kabini na njenu infekciju mozga.

U emotivnoj poruci na kraju, pratiocima je poručila: "Nikada nemojte uzimati svoj život ili zdravlje zdravo za gotovo Pre samo nekoliko nedelja putovala sam po Evropi na svom odmoru iz snova. Bila sam zdrava, srećna i uživala u životu. Nikada nisam mogla ni da zamislim da ću samo nekoliko nedelja kasnije ležati u bolničkom krevetu boreći se sa nečim toliko ozbiljnim. Preći iz stanja tolike aktivnosti i nezavisnosti u to da jedva imam snage da ustanem iz kreveta bilo je neverovatno teško i potresno suočavanje".

Kijana Smit Foto: Instagram/khiana.smith

Šta je bakterijski meningitis?

Bakterijski meningitis je po život opasna upala zaštitnih opni koje okružuju mozak i kičmenu moždinu. Ova opasna bolest smatra se hitnim medicinskim stanjem koje, ukoliko se ne leči, može dovesti do smrti u roku od nekoliko sati.