"NE ZNAM ŠTA MI SE DESILO, SAMO SAM..." Influenserka zaspala zdrava na odmoru iz snova, probudila se u paklu: Počelo kao glavobolja, usledila najgora agonija!
- Fitnes influenserka Kijana Smit bori se za život na Baliju nakon bakterijskog meningitisa i infekcije mozga, a devet dana je provela na intenzivnoj nezi.
- Simptomi su počeli glavoboljom, pa su usledili vrtoglavica, bolovi, problemi sa govorom i vidom, uz gubitak pamćenja i osetljivost na svetlost.
- Zbog stanja ne može da leti kući u Australiju, a pratiocima poručuje da zdravlje nikada ne treba uzimati zdravo za gotovo.
Fitnes influenserka bori se za život nakon što se zarazila smrtonosnom infekcijom na Baliju.
Kijana Smit se bori sa infekcijom mozga izazvanom bakterijskim meningitisom – kojom se tragično zarazila tokom svog "odmora iz snova". Zvezda društvenih mreža u usponu, sa Zlatne obale u Australiji, do sada je provela devet dana na odeljenju intenzivne nege.
Obrativši se pratiocima na TikToku kako bi podelila svoje zastrašujuće iskustvo, otkrila je da se bori sa gubitkom pamćenja,zamagljenim vidom i nerazgovetnim govorom. Kijana je ispričala da su njeni simptomi počeli glavoboljom pre nego što su prerasli u vrtoglavicu, jake bolove, probleme sa govorom i vidom, uz izrazitu osetljivost na svetlost.
- Ne znam šta se dogodilo, stvarno ne znam, samo sam se jednog dana probudila sa najgorom glavoboljom, nisam mogla ni iz kreveta da ustanem. Mislim da sam zaista potcenila ozbiljnost situacije - rekla je ona.
- Život je toliko dragocen – u jednom trenutku sam zdrava, putujem svetom i živim svoj život iz snova, a u sledećem sam prikovana za krevet na intenzivnoj nezi na Baliju sa infekcijom mozga koja je mogla da me ubije - nastavlja Kijana.
Influenserka je navela da su joj problemi sa pamćenjem i jezička barijera otežali komunikaciju sa lekarima i medicinskim osobljem.
- Izgubila sam dosta pamćenja, stvarno se mučim da se setim stvari. Teško je biti u stranoj zemlji – oni daju sve od sebe, ali jezička barijera je teška, kao i osećaj da vam je ceo život u tuđim rukama, a nemate prave odgovore - rekla je.
Ovo zastrašujuće iskustvo ostavilo je Kijanu neprestano iscrpljenom, "potpuno bespomoćnom" i očajnom u želji da se vrati kući.
Nažalost, influenserka ne može da se vrati avionom u Australiju zbog uticaja pritiska u kabini na njenu infekciju mozga.
U emotivnoj poruci na kraju, pratiocima je poručila: "Nikada nemojte uzimati svoj život ili zdravlje zdravo za gotovo Pre samo nekoliko nedelja putovala sam po Evropi na svom odmoru iz snova. Bila sam zdrava, srećna i uživala u životu. Nikada nisam mogla ni da zamislim da ću samo nekoliko nedelja kasnije ležati u bolničkom krevetu boreći se sa nečim toliko ozbiljnim. Preći iz stanja tolike aktivnosti i nezavisnosti u to da jedva imam snage da ustanem iz kreveta bilo je neverovatno teško i potresno suočavanje".
Šta je bakterijski meningitis?
Bakterijski meningitis je po život opasna upala zaštitnih opni koje okružuju mozak i kičmenu moždinu. Ova opasna bolest smatra se hitnim medicinskim stanjem koje, ukoliko se ne leči, može dovesti do smrti u roku od nekoliko sati.
U Ujedinjenom Kraljevstvu, svako do 25 godina starosti može da se prijavi za vakcinu protiv meningitisa, koja može smanjiti rizik od teških stanja poput sepse ili oštećenja mozga.
(Kurir.rs/Sun)