Slušaj vest

Generalna direkcija za vanredne situacije Vlade Kanarskih ostrva proglasila je danas stanje uzbune na ostrvu La Palma nakon što je jutros došlo do opšteg kvara elektroenergetskog sistema, zbog čega je ostrvo ostalo bez električne energije.

Kako je saopšteno iz Službe za vanredne situacije, uzbuna je proglašena radi praćenja razvoja situacije, koordinacije nadležnih institucija i službi, kao i procene mogućih posledica po funkcionisanje osnovnih službi, prenosi EFE.

Struja je nestala jutros u 6:42 časova po lokalnom vremenu, a u toku su aktivnosti na postepenom obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

Kanarska ostrva Foto: RAMON DE LA ROCHA/EFE

Nestanak struje zahvatio je celo ostrvo La Palma, na kojem je došlo do potpunog prekida u snabdevanju električnom energijom.

Predsednik Vlade Kanarskih ostrva Fernando Klaviho izjavio je da pomno prati situaciju na La Palmi, gde do sada nije bilo povređenih, ali su zabeleženi problemi usled nakupljanja vode izazvanog padavinama.

Kanarska ostrva
Kanarska ostrva u Atlantiku Foto: Google Earth

Zbog obilnih kiša koje su padale tokom noći i potpunog nestanka električne energije, Klaviho je pozvao stanovnike ostrva da budu maksimalno oprezni, izbegavaju nepotrebna putovanja, ne prelaze preko poplavljenih područja i smanje korišćenje automobila.

(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustitePlanetaSTRAVIČNA NESREĆA! Dvoje mrtvih, među povređenima i dečak (6) posle direktnog sudara turističkog autobusa i automobila na Kanarskim ostrvima!
screenshot-1.jpg
Planeta(FOTOGALERIJA) PAPU LAVA XIV U MADRIDU DOČEKALO VIŠE OD MILION LJUDI! "Presrećna sam što se moli za nas migrante i za našu bezbednost"
Papa Lav XIV Madrid (9).jpg
PlanetaSZO UPOZORAVA! Evakuacijom kruzera MV Hondius kriza izazvana HANTAVIRUSOM još nije završena, evo šta je sledeće! (FOTO/VIDEO)
hantavirus kruzer tenerife Španija.jpg
PlanetaPROTOKOL JE KAO DA IMAJU EBOLU Kako izgleda karantin za zaražene hantavirusom sa kruzera smrti: A ako se stanje pogorša, idu u sobu nalik nijednog drugoj
hantavirus kruzer tenerife Španija.jpg