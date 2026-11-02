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Generalna direkcija za vanredne situacije Vlade Kanarskih ostrva proglasila je danas stanje uzbune na ostrvu La Palma nakon što je jutros došlo do opšteg kvara elektroenergetskog sistema, zbog čega je ostrvo ostalo bez električne energije.

Kako je saopšteno iz Službe za vanredne situacije, uzbuna je proglašena radi praćenja razvoja situacije, koordinacije nadležnih institucija i službi, kao i procene mogućih posledica po funkcionisanje osnovnih službi, prenosi EFE.

Struja je nestala jutros u 6:42 časova po lokalnom vremenu, a u toku su aktivnosti na postepenom obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

1/10 Vidi galeriju Kanarska ostrva Foto: RAMON DE LA ROCHA/EFE

Nestanak struje zahvatio je celo ostrvo La Palma, na kojem je došlo do potpunog prekida u snabdevanju električnom energijom.

Predsednik Vlade Kanarskih ostrva Fernando Klaviho izjavio je da pomno prati situaciju na La Palmi, gde do sada nije bilo povređenih, ali su zabeleženi problemi usled nakupljanja vode izazvanog padavinama.

Kanarska ostrva u Atlantiku Foto: Google Earth

Zbog obilnih kiša koje su padale tokom noći i potpunog nestanka električne energije, Klaviho je pozvao stanovnike ostrva da budu maksimalno oprezni, izbegavaju nepotrebna putovanja, ne prelaze preko poplavljenih područja i smanje korišćenje automobila.