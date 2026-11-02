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Vršilac dužnosti predsednice Bugarske Ilijana Jotova pobedila je na predsedničkim izborima čiji je drugi krug održan u nedelju, prema danas objavljenim podacima Centralne izborne komisije nakon obrade 100 odsto glasova.

Jotova (62), bivša novinarka i članica Evropskog parlamenta je, prema konačnim rezultatima, dobila 57,57 odsto glasova, dok je njen glavni konkurent, bivši vršilac dužnosti premijera Andrej Gurov, osvojio 39,48 odsto, prenose bugarske "Novinite".

I izlazne ankete pokazale su sinoć da je pobedu odnela Jotova, koja je zahvalila građanima i političkim strankama koje su podržale njenu kandidaturu, ocenivši da su birači dali prednost dijalogu, saradnji i koordinaciji među institucijama u odnosu na konfrontaciju i podele.

Ona je istakla da je svaki glas važan i da predstoji ozbiljna analiza zabrinutosti i očekivanja građana.

1/6 Vidi galeriju Bugarska predsednica Ilijana Jotova ušla u drugi krug izbora za novog šefa države Foto: BORISLAV TROSHEV/EPA

Proruski orijentisana

Proruski orijentisana Jotova, koja sebe opisuje kao "predsednicu mira", svoju predizbornu kampanju je ocenila kao pozitivnu, navodeći da njen tim nije koristio govor mržnje, konfrontaciju i retoriku podela.

Prema njenim rečima, razgovori sa građanima bili su usmereni na pitanja prihoda, mira i izazova sa kojima se Bugarska suočava, preneo je bugarski Juronjuz.

Jotova je kritikovala kampanju svog protivkandidata Andreja Gurova, postavljajući pitanje ko ga je usmeravao ka, kako je ocenila, izrazito napadačkom tonu prema njoj i njenom predsedničkom timu.

"Građani su svojim glasovima poručili da ne žele takvu politiku. Na izborima u Bugarskoj to je nedopustivo. Podržali su politiku dijaloga i traženja rešenja, uz koordinaciju sa institucijama kako bi se donosile dobre odluke, a ne politiku opstrukcije svih ostalih", rekla je Jotova.

Ona je istakla i da joj je Gurov telefonom čestitao pobedu na predsedničkim izborima, navode bugarske "Novinite".

Na pitanje da li će neko uticati na njene buduće odluke na mestu predsednice, Jotova je odgovorila da političke odluke donosi samostalno.

"Posle skoro 30 godina političke karijere, smatram da se nije rodio čovek koji može da mi govori šta da radim", poručila je Jotova.

Jotova je prva žena predsednica Bugarske i članica je Bugarske socijalističke partije, a preuzela je predsedničku funkciju nakon što je Rumen Radev podneo ostavku početkom januara ove godine.

Ova bivša članica Evropskog parlamenta je služila dva mandata kao potpredsednica dok je Radev bio na funkciji.

Protivi se vojnoj pomoći Ukrajini

Spoljna politika, posebno rat između Rusije i Ukrajine, bila je jedna od glavnih linija podela u predizbornoj kampanji.

Jotova se protivi daljoj vojnoj pomoći Bugarske Ukrajini, više puta poručivši da za taj sukob ne postoji vojno rešenje i pozvavši na "mirovnu koaliciju" fokusiranu na diplomatiju.

Njen stav se znatno razlikovao od stava Gurova, koji je kritikovao smanjenu podršku Ukrajini i zalagao se za bližu koordinaciju sa partnerima iz EU i NATO.

Jotova je, takođe, isticala da Bugarska zadržava veći prostor za nezavisno odlučivanje u spoljnoj politici dok ostaje deo "snažne Evrope".

Nakon što je juče glasala, rekla je da je glasala za "predsednika mira" i da želi Bugarsku koja donosi sama svoje odluke, oblikuje svoju budućnost i gradi nacionalni konsenzus kroz dijalog i funkcionalne institucije.

Tokom predizborne kampanje, Jotova je pozvala lidere EU da obnove dijalog sa Rusijom, smatrajući da Bugarska treba da deluje kao diplomatski kanal sa Moskvom.

Ona je pred kraj kampanje pojačala svoju prorusku retoriku, rekavši da bi "svi trebalo da pozovu ruskog predsednika Vladimira Putina".