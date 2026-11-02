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Iranski pregovarači napustili su pregovore u Dohiu nedelju, ali ne zbog poteškoća u pregovorima koji imaju za cilj da se postigne sporazum o okončanju američkog rata protiv Irana, izjavio je danas zvaničnik koji je upoznat sa tokom pregovora.

Zvaničnik je za Rojters rekao da se u pregovorima došlo do nacrta sporazuma, o kome se prikupljaju mišljenja uključenih strana, kao i da je moguć nastavak pregovora.

1/15 Vidi galeriju Ispraćaj kovčega sa telom ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija iz iračkog grada Karbale Foto: Khalil Hamra/AP

Iranski pregovarači boravili su prethodna tri dana u Dohi, glavnom gradu Katara, koji je posrednik u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, da bi razgovarali o naporima da se postigne sporazum o trajnom okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana.

Neimenovani zvaničnik je rekao da su pregovori koordinisani u redovnim kontaktima sa Vašingtonom.

Katarski posrednici su bili u petak u Teheranuradi razgovora sa iranskim zvaničnicima pre nego što su pregovori premešteni u subotu u Dohu, rekao je Rojtersu juče takođe neimenovani zvaničnik upoznat sa pregovorima.

1/10 Vidi galeriju Rat Amerike i Izraela protiv Irana Foto: Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Khalil Hamra/AP

Pregovori su koordinisani u redovnim kontaktima sa Vašingtonom, dodao je taj zvaničnik.

Pregovori se održavaju u trenutku kada su mnogi zabrinuti da bi sukob mogao ponovo da eskalira posle međuizbora u SAD, koji se održavaju u utorak, 3. novembra.