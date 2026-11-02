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Dvanaestogodišnja učenica zadobila je opekotine na preko 40 odsto tela nakon što se njen kostim za Dan mrtvih zapalio tokom školske priredbe u meksičkoj saveznoj državi Idalgo.

Zastrašujući video-snimak prikazuje Zairu Osorio kako u sredu stoji na bini sa svojim školskim drugovima u školi "Teodomiro Manzano", dok su predstavljali svoje kostime povodom proslave tradicionalnog meksičkog praznika.

Učenica se, kako se vidi, pomerila udesno u trenutku kada je njena haljina zlatne boje, napravljena od listova za tamale (kukuruzne ljuštike), došla u kontakt sa jednom od sveća postavljenih na stolu iza nje. Jedan učenik je primetio da je donji zadnji deo Zairinog kostima zahvaćen plamenom i odmah je pokušao da ugasi vatru rukama, ali nije uspeo da spreči njeno širenje.

1/5 Vidi galeriju Devojčica Zaira Osorio čiji se kostim zapalio na školskoj bini na Dan mrtvih u Meksiku Foto: Printscreen/X

Osorio je nekako ostala pribrana i mirno stajala na bini dok su njeni vršnjaci vrištali od užasa, pre nego što su pritrčala dva člana školskog osoblja i izvela je sa bine. Jednominutni snimak prikazuje kako se plamen brzo širi po njenoj haljini dok se ona kretala u krug, a prisutni su jaknama pokušavali da ugase vatru.

Moglo se čuti kako voditelj programa poziva prisutne da ostanu "mirni" dok se Osorio kretala nazad ka bini. Više ljudi je nastavljalo da sprečava širenje vatre, sve dok neko nije dohvatio kantu sa vodom i polio devojčicu.

Upozoravamo da snimak može biti uznemirujuć!

Devojčica u teškom stanju

Osorio je hitno prebačena u dečju medicinsku ustanovu u opštini Uaska de Okampo, a zatim transportovana u bolnicu u Meksiko Sitiju, gde joj se pruža pomoć zbog opekotina drugog stepena. Zairin otac, Hose Osorio, obratio se javnosti putem društvenih mreža moleći za finansijsku pomoć u pokrivanju troškova bolničkog lečenja svoje ćerke.

"Zaira je doživela strašnu nesreću unutar škole, usled čega je zadobila opekotine na velikom delu tela", napisao je on. "Trenutno se nalazi u teškom stanju koje zahteva neprestanu medicinsku pomoć i negu. Medicinski troškovi su izuzetno visoki i moja porodica čini sve što je u našoj moći da je podrži u ovom teškom procesu. Međutim, troškovi nastavljaju da rastu i potrebna nam je solidarnost svih ljudi koji mogu da nam pruže ruku".

Ministarstvo prosvete države Idalgo saopštilo je da je u sredu pokrenulo istragu. Prema izveštavanju mreže Asteka Notisijas, zapaljivi predmeti su zabranjeni u školama. Zairin otac je naveo da nadležni nisu stupili u kontakt sa porodicom.