HAKERI NAPALI VIŠE OD 70 SUPERMARKETA U EVROPI! Podigli temperaturu u frižiderima, hrana morala da bude bačena
- Hakerskim napadom podignuta je temperatura u frižiderima i zamrzivačima u više od 70 prodavnica u Belgiji, Luksemburgu i Švedskoj, pa je hrana morala da bude bačena.
- Pogođeni su lanci Delez, Karfur, Spar, Ica i Coop, a tehničari su tokom noći isključivali instalacije sa mreže i pokušavali da stave situaciju pod kontrolu.
U više od 70 prodavnica i supermarketa nekoliko trgovinskih lanaca u Belgiji, Luksemburgu i Švedskoj tokom protekle noći hakerskim napadom podignuta je temperatura u frižiderima i zamrzivačima, a hrana koja je u njima držana bačena je kako bi se izbegli bezbednosnirizici, saopštili su danas predstavnici trgovinskih lanaca.
Pogođeni supermarketi u Belgiji i Luksemburgu
Sistemi za hlađenje bili su poremećeni u više od 40 supermarketa kompanije "Delez" u Belgiji i Luksemburgu, a slične probleme prijavili su i trgovinski lanci "Karfur" i "Spar" u dvadesetak svojih supermarketa, prenosi belgijski VRT.
Izvršni direktor instalatera rashladnih uređaja "Sabcobel" Stefan Moelans rekao je da su hakeri daljinski prebacili isparivače sistema u režim odmrzavanja, što je dovelo do zagrevanja frižidera.
"Počeli smo da mobilišemo tehničare sinoć u 1.00 sat ujutru kako bismo situaciju stavili pod kontrolu. Radili smo celu noć i jutro kako bismo isključili pogođene instalacije sa mreže", kazao je Moelans, koji je dodao da su, uprkos tome, neke prodavnice morale da pobacaju proizvode.
Hakovani i frižideri u Švedskoj
U Švedskoj je isti problem, sa povećanjem temperatura u frižiderima i zamrzivačima u prodavnicama, prijavljen u više delova te zemlje, prenosi SVT.
Nekoliko prodavnica kompanije "Ica" u Švedskoj jutros je na društvenim mrežama objavilo da su im frižideri i zamrzivači hakovani.
Menadžer prodavnice "Ica Nara" u Bodi na Olandu, Mats Olson, rekao je da ga je, kada je stigao u prodavnicu, dočekala lokva vode na podu i da je zamrzivač radio na temperaturi od 14 stepeni Celzijusa.
Prema njegovim rečima, svi zamrzivači i frižideri u toj prodavnici bili su isključeni, a roba uništena.
U centralnom delu Švedske šest prodavnica kompanije "Coop" takođe je prijavilo da su bile meta hakera koji su podigli temperature u frižiderima i zamrzivačima.
Sličan napad i u Francuskoj
Sličan incident dogodio se u Francuskoj 12. oktobra kada je stotine prodavnica u toj zemlji bilo meta hakerskih napada, koji su povećali temperature u zamrzivačima i frižiderima na 50 stepeni Celzijusa.
Tužilaštvo u Parizu je tom prilikom saopštilo da je sajber napad "velikih razmera" pogodio umrežene rashladne uređaje kod nekoliko velikih trgovaca hranom širom Francuske.
(Kurir.rs/Tanjug)