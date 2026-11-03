Slušaj vest

U više od 70 prodavnica i supermarketa nekoliko trgovinskih lanaca u Belgiji, Luksemburgu i Švedskoj tokom protekle noći hakerskim napadom podignuta je temperatura u frižiderima i zamrzivačima, a hrana koja je u njima držana bačena je kako bi se izbegli bezbednosnirizici, saopštili su danas predstavnici trgovinskih lanaca.

Pogođeni supermarketi u Belgiji i Luksemburgu

Sistemi za hlađenje bili su poremećeni u više od 40 supermarketa kompanije "Delez" u Belgiji i Luksemburgu, a slične probleme prijavili su i trgovinski lanci "Karfur" i "Spar" u dvadesetak svojih supermarketa, prenosi belgijski VRT.

Izvršni direktor instalatera rashladnih uređaja "Sabcobel" Stefan Moelans rekao je da su hakeri daljinski prebacili isparivače sistema u režim odmrzavanja, što je dovelo do zagrevanja frižidera.

"Počeli smo da mobilišemo tehničare sinoć u 1.00 sat ujutru kako bismo situaciju stavili pod kontrolu. Radili smo celu noć i jutro kako bismo isključili pogođene instalacije sa mreže", kazao je Moelans, koji je dodao da su, uprkos tome, neke prodavnice morale da pobacaju proizvode.

Market Foto: Shutterstock

Hakovani i frižideri u Švedskoj

U Švedskoj je isti problem, sa povećanjem temperatura u frižiderima i zamrzivačima u prodavnicama, prijavljen u više delova te zemlje, prenosi SVT.

Nekoliko prodavnica kompanije "Ica" u Švedskoj jutros je na društvenim mrežama objavilo da su im frižideri i zamrzivači hakovani.

Menadžer prodavnice "Ica Nara" u Bodi na Olandu, Mats Olson, rekao je da ga je, kada je stigao u prodavnicu, dočekala lokva vode na podu i da je zamrzivač radio na temperaturi od 14 stepeni Celzijusa.

Prema njegovim rečima, svi zamrzivači i frižideri u toj prodavnici bili su isključeni, a roba uništena.

U centralnom delu Švedske šest prodavnica kompanije "Coop" takođe je prijavilo da su bile meta hakera koji su podigli temperature u frižiderima i zamrzivačima.

Sličan napad i u Francuskoj

Sličan incident dogodio se u Francuskoj 12. oktobra kada je stotine prodavnica u toj zemlji bilo meta hakerskih napada, koji su povećali temperature u zamrzivačima i frižiderima na 50 stepeni Celzijusa.

Tužilaštvo u Parizu je tom prilikom saopštilo da je sajber napad "velikih razmera" pogodio umrežene rashladne uređaje kod nekoliko velikih trgovaca hranom širom Francuske.