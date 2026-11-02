PREMIJER BELGIJE PODNEO OSTAVKU! Oglasila se Kraljevska plata u Briselu
- Premijer Belgije Bart De Vever podneo je ostavku posle razgovora sa kraljem Filipom u Briselu, saopštila je palata.
- Kralj će odluku razmotriti i od sutra se konsultovati sa liderima koalicionih partnera, dok je novi sastanak zakazan za petak.
Premijer Belgije Bart De Vever podneo je danas ostavku nakon što je razgovarao sa kraljem Filipom nešto više od sat i po u Kraljevskoj palati u Briselu, saopštila je palata.
Kako se navodi, kralj će sada razmotriti tu odluku i konsultovaće se sa stranačkim liderima različitih koalicionih partnera počev od sutra, prenosi VRT.
Kralj Filip je rekao da žali što tokom noćašnje debate u vladi nije postignut dogovor o budžetu i dodao da Belgija ne može sebi da priušti dugotrajnu političku krizu.
Takođe, on je pozvao sve strane uključene u razgovore o budžetu "da daju prioritet javnom interesu i spremnosti na kompromis".
Kralj će ponovo primiti premijera u petak, navedeno je.
Ranije jutros, mediji su javili da belgijska vlada noćas ponovo nije uspela da postigne dogovor o budžetu za narednu godinu, nakon čega je najavljeno da bi premijer mogao da podnese ostavku.
Vlada mesecima raspravlja o rezovima u budžetu vrednim 10 milijardi evra i povećanju poreza.
De Vever tvrdi da su te mere neophodne kako bi se državne finansije držale pod kontrolom.
Njegova flamanska nacionalistička stranka N-VA i liberalni MR traže smanjenje potrošnje na zdravstvo, dok njihovi socijalistički i centristički koalicioni partneri zahtevaju veće poreze na bogatstvo.
Kamatne stope na belgijske državne obveznice su naglo porasle poslednjih meseci.
De Vever je upozorio da bi preteća "dužnosno-kamatna spirala" primorala vladu da pozajmljuje novac isključivo radi otplate kamata na postojeće kredite.
(Kurir.rs/Tanjug)