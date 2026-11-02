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Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je danas da još uvek nisu precizirani planovi u vezi sa bilateralnim sastankom predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, na samitu APEK-a koji će se održati kasnije ovog meseca u kineskom gradu Šenženu.

Sastanak Putina i Trampa

"Putin i Tramp će se sresti odvojeno ili će se sastati na marginama nekog događaja, ali će se ta komunikacija odvijati", rekao je Peskov novinarima, prenela je agencija RIA Novosti.

Moskva prati američke izbore

Upitan da prokomentariše američke međuizbore koji se održavaju u utorak, 3. novembra, Peskov je rekao da Moskva, kao i ostatak sveta, pažljivo prati njihov tok.

Foto: Asošijejted Pres

"Što se tiče izbora, to je unutrašnja stvar Sjedinjenih Država. Mi, naravno, veoma pažljivo pratimo, kao i ostatak sveta. Predsednik Tramp će ostati predsednik do kraja svog mandata i vodiće svoju spoljnu politiku", rekao je Peskov novinarima.

Putin i Si Đinping o bilateralnim odnosima

On je najavio da će Putin u Šenženu razgovarati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom o bilateralnim odnosima i koordinaciji Moskve i Pekinga na međunarodnoj sceni.

Dodao je da će lideri razgovarati i o koordinaciji na međunarodnoj sceni i razmeniti mišljenja o svim aktuelnim pitanjima.

"Pripreme za ovaj sastanak su potvrđene. Nestrpljivo iščekujemo ovaj sastanak. Zaista se radujemo sastancima na visokom nivou sa našim kineskim prijateljima svaki put", rekao je Peskov.

Samit APEK-a održaće se 18. i 19. novembra.