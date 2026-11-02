Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukrajinski dronovinavodno su tokom noći 2. novembra pogodili naftno postrojenje u ruskoj Samarskoj oblasti, prenosi "Kijev independent".

Prema navodima ukrajinskih kanala za praćenje vojnih aktivnosti "Supernova+" i "Exilenova+", meta napada bila je stanica "Samara" za proizvodnju i otpremu nafte, koja se nalazi u gradu Prosvet, oko 835 kilometara severoistočno od ukrajinske granice.

Snimci koje su zabeležili meštani prikazuju dim koji se uzdiže iznad grada u ranim jutarnjim satima.

Postrojenje Prosvet predstavlja važnu tačku ruske naftovodne mreže i obuhvata pumpne stanice, rezervoare za skladištenje nafte i postrojenja za mešanje nafte.

Prema podacima Generalštaba ukrajinske vojske, u ovom kompleksu mešaju se sirova nafta iz zapadnog Sibira i drugih ruskih naftnih regiona kako bi se dobilo gorivo namenjeno izvozu i potrebama ruskih oružanih snaga.

Ovo nije prvi napad na pomenuto postrojenje. Ukrajinski dronovi su ga već gađali prethodnih nedelja, a 7. oktobra veliki požari zahvatili su kompleks nakon jednog od takvih udara.

Najnoviji napad dogodio se u trenutku kada Ukrajina nastavlja udare na rusku energetsku infrastrukturu, uprkos izveštajima da je Kijevprihvatio energetsko primirje koje je jednostrano predložio američki predsednik Donald Tramp.

Visoki ukrajinski zvaničnici potvrdili su za "Kijev independent" 31. oktobra da Kijev nikada nije pristao da obustavi napade na ruska naftna postrojenja.

U noći između 31. oktobra i 1. novembra ukrajinske snage pogodile su i veliku rusku rafineriju nafte u Kstovu, u Nižnjenovgorodskoj oblasti.

1/5 Vidi galeriju Napad ukrajinskih dronova na rusku naftnu rafineriju u gradu Kstovo Foto: Printscreen/X