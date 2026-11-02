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Predsednik SAD Donald Tramp vrši pritisak da se što pre obnovi isporuka ruskog gasa preko teritorije Ukrajine u Evropu, piše danas njujorški Vol strit džornal (Wall Street Journal - WSJ) pozivajući se na američke, evropske i ukrajinske zvaničnike.

Kako bi funkcionisao američki predlog

Američki predlog, koji bi bio takozvano energetsko primirje, navodno su još u septembru u Moskvi i Kijevu predstavili američki pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner, a sada su procureli i detalji o tome kako Vašington želi da progura svoju ideju uprkos sankcijama Evropske unije na uvoz ruskih energenata.

Gas bi u Rusiji kupovao posrednik iz SAD, a zatim ga prodao Evropi i transportovao preko ukrajinskih gasovoda. Istovremeno, Vašington navodno želi da spreči da Rusija zaradu od izvoza gasa koristi za rat u Ukrajini, pa je predviđeno da taj novac uplati na namenski račun u nekoj trećoj zemlji.

Foto: Billion Photos/Shutterstock

Ostaju otvorena pitanja ko bi imenovao posrednika, ko bi kontrolisao namenski račun ili isplatu novca, a nema podataka ni o količinama gasa, o ceni ni o ugovornim rokovima, pišu mediji.

Plan za sada stavljen na led

Po pisanju lista, američki plan je prošlog meseca stavljen na led. Ukrajina je pod pritiskom predsednika Trampa obustavila napade na ruska energetska postrojenja, ali ih je obnovila pošto su Rusi nastavili da gađaju njenu infrastrukturu.

To je, po pisanju lista, za SAD pridalo još veću važnost potrazi za sveobuhvatnim energetskim primirjem. Predsednik Rusije Vladimir Putin na takvo primirje bi mogao da pristane zbog izgleda na obnovu izvoza u Evropu, a zauzvrat bi i Ukrajina bila pošteđena napada na energetske objekte, smatra Trampova administracija.

Foto: Igor Ivanko/Pool AFP

EU odbacuje rusko-američki aranžman

List dodaje da je neizvesno da li bi takav ugovor bio pravno valjan, zbog zabrana koje je EU uvela na uvoz ruske nafte i gasa, odnosno sklapanje novih ugovora o takvom uvozu.

To što bi kao posrednik u trgovini nastupio neki subjekt iz SAD ne menja činjenicu o zemlji porekla energenta, a uvoznici u EU su dužni da dokažu gde je gas proizveden i po kom pravnom osnovu je dospeo u Uniju.

EU je krajem oktobra odlučno odbacila rusko-američke planove za takav aranžman i saopštila da prekid uvoza ruskih energenata ne zavisi čak ni od okončanja rata u Ukrajini. Plan EU je da se njeno tržište do kraja 2027. godine u potpunosti oslobodi ruskog gasa.

Evropska komisija nije želela da odgovori ni na pitanje nemačkog lista Berliner cajtung da li bi konstrukcija s američkim posrednikom i namenskim računom bila pravno kompatibilna s evropskom zabranom.