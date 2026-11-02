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Petoro brodolomnika, među kojima je bilo i dvoje dece, pronađeno je živo nakon što su proveli tri meseca na otvorenom okeanu!

Procenjuje se da je njihov čamac prešao oko 5.400 kilometara nošen strujama, pre nego što je stigao do udaljenog ostrva Faning u državi Kiribati.

Dana 30. jula, plovilo je krenulo iz ostrvske zajednice Murilo u Mikroneziji, sa ciljem da stigne do malog koralnog ostrva Ruo. U tom trenutku na brodu je bilo devetoro ljudi.

Međutim, ovo kratko putovanje Pacifikom poprimilo je dramatičan obrt: čamac je naišao na oluju i nestao bez traga, prenosi medijska kuća ABC.

Potraga obustavljena nakon 10 dana

Na osnovu međunarodnog sporazuma, u tom regionu deluju američke snage. Američka obalska straža, mornarica i ratno vazduhoplovstvo tragali su za nestalim osobama, ali bez uspeha. Dana 9. avgusta, nakon deset dana, potraga je obustavljena.

Foto: Youtube/Living Life Unpeeled

Zatim je, u nedelju, usledilo neočekivano spasavanje: stanovnici ostrva Faning, udaljenog 5.400 kilometara, primetili su čamac koji je plutao. Na njemu je ostalo samo petoro ljudi. Lokalni sveštenik prihvatio je preživele i pružio im neophodnu negu.

- Grupa je prošla lekarski pregled - izjavio je Kaotitake Kokorija. Ovaj član parlamenta Kiribatija naveo je da se očekuje da će se preživeli uskoro vratiti kući.

Brodolomnici se još uvek nisu javno oglašavali i zatražili su da se poštuje njihova privatnost. Rođaci su za australijski medij ABC izjavili da su već stupili u kontakt sa preživelima.

Četvoro ljudi se i dalje vodi kao nestalo

U nedelju uveče, guverner Aleksandar Naruhn je izjavio:

- Na nestalom čamcu bilo je devetoro ljudi. Zahvaljujem Bogu na Njegovoj ljubavi i milosti što je petoro njih pronađeno.

Šta se dogodilo sa preostalih četvoro ljudi, za sada ostaje nejasno.