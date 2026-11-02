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Šokantan incident zabeležen je u austrijskom gradu Lincu, gde je dvadesetosmogodišnji otac u slatkišima koje su njegova deca sakupila za Noć veštica pronašao skrivene metalne eksere.

Do ovog otkrića došlo je u nedelju uveče u stambenom naselju Ed, kada je otac rešio da pregleda poslastice donete iz tradicionalnog obilaska komšiluka od vrata do vrata. Umesto bezazlene dečje radosti, sačekala ga je opasna zamka: u slatkišima su se nalazili ekseri dužine oko jednog centimetra, podmetnuti tako da spolja uopšte nisu bili vidljivi.

Zbog toga što su metalni šiljci bili vešto skriveni, mediji navode da postoji bojazan da je neko od mališana mogao pojesti slatkiš ne primetivši opasnost.

Policija pokrenula istragu i izdala upozorenje građanima

Slučaj je odmah prijavljen nadležnima, a policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila identitet počinioca i način na koji su ekseri dospeli u hranu.