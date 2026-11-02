ŠOKANTNO OTKRIĆE U SLATKIŠIMA! Otac otvorio dečje kese posle Noći veštica i zaledio se, policija izdala hitno upozorenje građanima: Ne konzumirajte ih!
- U Lincu je otac u slatkišima koje su deca sakupila za Noć veštica pronašao skrivene metalne eksere dužine oko jednog centimetra.
- Policija je pokrenula istragu da utvrdi ko je podmetnuo opasne predmete i kako su dospeli u hranu.
- Građanima je izdato hitno upozorenje da poslastice iz naselja Linc-Ed ne konzumiraju, uključujući bombone, čokoladice i žvake.
Šokantan incident zabeležen je u austrijskom gradu Lincu, gde je dvadesetosmogodišnji otac u slatkišima koje su njegova deca sakupila za Noć veštica pronašao skrivene metalne eksere.
Do ovog otkrića došlo je u nedelju uveče u stambenom naselju Ed, kada je otac rešio da pregleda poslastice donete iz tradicionalnog obilaska komšiluka od vrata do vrata. Umesto bezazlene dečje radosti, sačekala ga je opasna zamka: u slatkišima su se nalazili ekseri dužine oko jednog centimetra, podmetnuti tako da spolja uopšte nisu bili vidljivi.
Zbog toga što su metalni šiljci bili vešto skriveni, mediji navode da postoji bojazan da je neko od mališana mogao pojesti slatkiš ne primetivši opasnost.
Policija pokrenula istragu i izdala upozorenje građanima
Slučaj je odmah prijavljen nadležnima, a policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila identitet počinioca i način na koji su ekseri dospeli u hranu.
Iz predostrožnosti je izdato hitno i strogo upozorenje građanima da se poslastice prikupljene u naselju Linc-Ed do daljeg ne smeju konzumirati. Apel se ne odnosi samo na bombone, već i na čokoladice i žvakaće gume.
(Kurir.rs/Večernji.hr)