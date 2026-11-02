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Putnički avion kompanije "Viz er" (Wizz Air), koji je leteo iz Londona za Sofiju, bio je prinuđen da u ponedeljak prinudno sleti nakon što je tokom leta primljena dojava o bombi.

Mađarski borbeni avion "Gripen" poleteo je u pratnju putničke letelice, koja je sletela na aerodrom u Budimpešti.

Ovaj dramatični incident potvrdio je mađarski ministar odbrane Romulus Rusin-Sendi.

U saopštenju, ministar je naveo: "Avion je primio pretnju bombom, zbog čega je bio primoran da prekine let, a bezbedno sletanje obezbedio je borbeni avion Gripen. Naši vojnici su još jednom dokazali da mogu odmah da stupe u akciju po potrebi i da su sposobni da garantuju bezbednost mađarskog vazdušnog prostora".

Nadležne službe u pripravnosti

Nadležne službe trenutno vrše bezbednosni pregled aviona i putnika, izjavili su iz "Viz era" za portal 24.hu.

Vatrogasci i spasilačke ekipe čekali su na pisti broj dva u trenutku kada je letelica sletela nešto posle podneva.