PANIKA NA LETU LONDON–SOFIJA! Mađarski lovac hitno podignut zbog putničkog aviona, vatrogasci opkolili pistu u Budimpešti: Drama na nebu digla državu na noge!
- Putnički avion Viz era na letu London–Sofija prinudno je sleteo u Budimpešti zbog dojave o bombi.
- Mađarski lovac Gripen pratio je letelicu do aerodroma, a vatrogasci i spasilačke ekipe čekali su na pisti.
- Nadležne službe sada pregledaju avion i putnike, dok avio-kompanija navodi da je bezbednost prioritet.
Putnički avion kompanije "Viz er" (Wizz Air), koji je leteo iz Londona za Sofiju, bio je prinuđen da u ponedeljak prinudno sleti nakon što je tokom leta primljena dojava o bombi.
Mađarski borbeni avion "Gripen" poleteo je u pratnju putničke letelice, koja je sletela na aerodrom u Budimpešti.
Ovaj dramatični incident potvrdio je mađarski ministar odbrane Romulus Rusin-Sendi.
U saopštenju, ministar je naveo: "Avion je primio pretnju bombom, zbog čega je bio primoran da prekine let, a bezbedno sletanje obezbedio je borbeni avion Gripen. Naši vojnici su još jednom dokazali da mogu odmah da stupe u akciju po potrebi i da su sposobni da garantuju bezbednost mađarskog vazdušnog prostora".
Nadležne službe u pripravnosti
Nadležne službe trenutno vrše bezbednosni pregled aviona i putnika, izjavili su iz "Viz era" za portal 24.hu.
Vatrogasci i spasilačke ekipe čekali su na pisti broj dva u trenutku kada je letelica sletela nešto posle podneva.
Portparol avio-kompanije izjavio je za medije da je avion bezbedno sleteo. "Viz Er u potpunosti sarađuje sa nadležnim organima, a bezbednost putnika i posade ostaje najviši prioritet", dodali su.
(Kurir.rs/Sun)