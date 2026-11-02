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Iran je u ponedeljak saopštio da je spreman da ponovo otvori Ormuski moreuz u roku od dva dana ukoliko Sjedinjene Američke Države prihvate njegove uslove, nakon što je prvobitno predložio rok od sedam dana kada je u septembru preko Katara prvi put izneo tu ideju Vašingtonu.

"Mogućnost sprovođenja ovog plana za dva dana još je jedan pokazatelj pristupa Irana u dobroj veri", rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai.

"Naveli smo da bi, ukoliko se ispune zahtevi Irana, bilo moguće obnoviti bezbednost u Ormuskom moreuzu i nastaviti pregovarački proces u kratkom roku", dodao je on.

Bagai je rekao da je razmena poruka sa SAD u toku preko posrednika i da "sve zavisi" od toga da li će američka strana prihvatiti zahteve Irana. "Tek tada možemo razgovarati o narednim fazama", objasnio je.

1/4 Vidi galeriju Iran je zatvorio strateški veoma važan Ormuski moreuz kao odgovor na američko bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja. Kao posledica zatvaranja ovog morskog prolaza očekuje se veliki skok cena nafte na svetskom tržištu, što će produbiti ekonomsku krizu u svetu. Foto: Shutterstock, Printscreen/Google Maps

Uslovi Teherana

Uslovi Teherana uključuju prekid rata na svim frontovima, odmrzavanje iranske imovine u inostranstvu, ukidanje sankcija njegovom naftnom sektoru i prekid američke pomorske blokade iranskih luka.

Ministar spoljnih poslova Abas Arakči izneo je dodatne zahteve u intervjuu za Al Džaziru objavljenom u nedelju, rekavši da Vašington takođe mora da prihvati novu tranzitnu rutu kroz moreuz dogovorenu između Irana i Omana, smanji broj američkih trupa u regionu i ukine sankcije uvedene od avgusta.

Vašington je od avgusta uveo novi talas mera, koje je opisao kao "ekonomsko gušenje" Irana.

Otkako je krajem februara izbio rat u Iranu, Teheran tvrdi da održava kontrolu nad Ormuzom, redovno gađajući plovila koja pokušavaju da prođu bez njegovog odobrenja. U međuvremenu, SAD su uvele pomorsku blokadu iranskih luka.

1/4 Vidi galeriju Abas Aragči Foto: Khalil Hamra/AP, Khaled Elfiqi/AP, VALENTIN FLAURAUD / AFP / Profimedia

Diplomatske aktivnosti se ubrzavaju

Diplomatska aktivnost odvija se u trenutku kada su i Vašington i Tel Aviv pojačali vojne pretnje. Tramp je u subotu izjavio da još uvek mora da se "pobrine" za jednu ili dve mete, uključujući planinu Pijuk u centralnom Iranu, lokaciju za koju Vašington sumnja da sadrži nuklearnu infrastrukturu, što Teheran poriče.

Bagai je na brifingu u ponedeljak upozorio da će "svaki čin agresije na Iran, svaki vojni napad na Iran, bilo kojim sredstvima, naići na naš snažan, trenutan i sveobuhvatan odgovor".

1/3 Vidi galeriju Iranska Pijuk planina u blizini nuklearnog postrojenja Natanz Foto: Printscreen/Youtube, Satellite image ©2026 Vantor

Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi otputovao je u ponedeljak u Dohu kako bi pomogao u izradi nacrta preliminarnog sporazuma, pri čemu Katar deluje kao posrednik.

Kina je saopštila da šalje svog specijalnog izaslanika Džaj Džuna u Iran, Oman i Saudijsku Arabiju kako bi izvršila pritisak na sve strane da obustave borbe. Predsednik Si Đinping rekao je da Bliski istok i Zaliv ne smeju postati arena za nadmetanje velikih sila. Peking i Maskat su zajednički pozvali Vašington i Teheran da se vrate na "Memorandum o razumevanju iz Islamabada", preneli su kineski državni mediji.

Crvene linije za Teheran

Zvaničnici u Teheranu nastavili su da postavljaju crvene linije. Potpredsednik parlamenta Ali Nikzad rekao je da Iran neće ulaziti u nuklearne pregovore pod pritiskom, kao i da su prethodni razgovori doneli samo prekršena obećanja.

Mohsen Rezai, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, rekao je u subotu da će SAD morati da ispune uslove Irana pre nego što razgovori uopšte počnu. Rezai je izjavio da je primio pismo od potpredsednika SAD Džej Di Vensa, ali da još nije odgovorio.

Američka vojna komanda CENTCOM odbacila je tvrdnje Irana da su njegovi udari bili usmereni isključivo na vojne ciljeve.

CENTCOM je na mreži X objavio da je Iran namerno gađao stambena područja, civilne centre i civilne mornare u međunarodnim vodama, kao i da je u njegovim napadima poginulo najmanje 20 ljudi.

Anvar Gargaš, savetnik predsednika UAE, rekao je na konferenciji "Dijalog u Manami" u Bahreinu da Abu Dabi ne želi dugotrajnu krizu sa Iranom, ali je priznao da je poverenje izgubljeno.

"Ovu štetu nismo mi izazvali. Poverenje je narušeno nakon napada Irana na nas", rekao je on.

Diplomatska aktivnost uoči međuizbora u SAD

Diplomatska aktivnost odvija se uoči međuizbora u SAD u utorak, na kojima su ekonomski pritisci povezani sa ratom u Iranu povećali verovatnoću gubitaka Republikanaca u Kongresu.

Objavljivanje rezultata u sredu poklapa se sa godišnjicom zauzimanja ambasade SAD u Teheranu 1979. godine, tokom kojeg su 52 američke diplomate držane kao taoci više od godinu dana.

1/14 Vidi galeriju Incidenti sa demonstrantima tokom mitinga američkog predsednika Donalda Trampa u San Antoniju u Teksasu Foto: Alex Brandon/AP, Youtube/LiveNOW from FOX

Širom zemlje se očekuju demonstracije protiv SAD u organizaciji Teherana, dok su poslednjih dana u Teheranu postavljeni bilbordi koji prikazuju Trampa iza zatvorskih rešetaka.

Tramp je u nedelju uveče rekao da su on i izraelski premijer Benjamin Netanjahu prethodnog dana imali "veoma dobre" razgovore i diskutovali o Iranu, ne iznoseći detalje. Netanjahuov kabinet nije komentarisao sastanak.