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Protesti koji su tokom poslednjih mesec dana potresali različite delove sveta, od Evrope i Azije do Afrike i Južne Amerike, imaju jednu zajedničku karakteristiku - u velikoj meri predvodi ih generacija Z. Iako se povodi i zahtevi demonstranata razlikuju, pažnju privlači sve češće isticanje nacionalnih i verskih simbola, što otvara pitanje da li je reč o pojedinačnim pobunama ili o širem društvenom pokretu koji bi mogao da donese značajne promene.

Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Ni 5 ni 6" na Kurir televiziji bili su Dragan Vujičić - novinar i Vladan Glišić - advokat.

- Generacija Z jeste jedna stvar koja je svuda identična. Meni je pažnju privukla ta vrsta maltuzijanizma. Kada kažem maltuzijanizma, treba da objasnim da sam ja, recimo, generacija X, rođen 1965. godine. Generacija Z je proglašena, odnosno sama je sebe proglasila, a i drugi su je proglasili generacijom koja treba da donese promene, koja je prometejska i koja treba da donese svetlost na ovu zemlju. Međutim, svetlosti nije bilo. Otprilike su sami sebe proglasili. Ne sami, naravno, jer su i oni, po mom mišljenju, lutke na kanapu, što je očigledno. Dakle, predstavljeni su kao čuvari nekog zlatnog pečata, kao izvor vrline. Tako je, kako ja to vidim, predstavljeno u svim ovim zemljama sveta. Druge generacije kao da nisu bitne - počeo je Vujičić.

Dragan Vujićić - novinar Foto: Kurir Televizija

Dve struje iza protesta

Govoreći o mogućim uticajima na proteste, ukazao je na postojanje različitih grupa povezanih sa nekadašnjim USAID-om, a kao primer naveo je i navodnu reakciju američke administracije na komentare ambasadorke u Grčkoj o izborima u Rumuniji.

- To je kod nas u Crnoj Gori bilo poznato kao lapotizam - kada te stave kao pogaču i udare maljem. Dakle, te dve stvari su zajedničke. Ono što je veoma značajno i što treba da se zna jeste da sada, očigledno, više nema USAID-a, već postoje dva USAID-a. Vidi se javno-privatno partnerstvo. Ko želi da vidi, može da ga prepozna. Ova grupa partnera iz USAID-a koja je dobila otkaz napravila je svoj USAID, dok ova druga grupa, koja ističe nacionalne zastave, ima svoj. Nedavno, pre dvadesetak dana, dogodilo se nešto o čemu ljudi možda ne znaju dovoljno. Ambasadorka SAD u Grčkoj navodno je dobila zahtev da podnese ostavku. Zašto? Zato što se, na jednoj svečanoj večeri u Grčkoj, povodom događaja u Rumuniji, usudila da komentariše tamošnje izbore. Sećate se izbora u Rumuniji - prvo je jedan kandidat pobedio, pa nije pobedio, odnosno poručeno mu je da zaboravi da je pobedio - nastavio je.

Dalje je izneo tvrdnje o ulozi pojedinih američkih nevladinih organizacija i njihovih finansijera u organizovanju protesta širom sveta, pominjući i Roj Sigmana i njegove navodne veze sa organizacijama poput PIN-a.

- Na toj večeri, održanoj 29. februara ove godine, pred grčkim ambasadorom za ekonomiju izrečeno je: "Mi ovo možemo da uradimo u svakoj zemlji." Grci su, znate, pomalo ponosni i imaju iskustvo sa referendumom iz 2015. godine, kada su građani glasali protiv mera MMF-a. Osetljivi su na takve stvari, jer su na kraju ipak morali da pristanu na ucene. Kada je ta izjava dospela u javnost, Grci su se pobunili. Tramp je, prema toj interpretaciji, mogao samo da je hitno vrati kući. Sada se pojavila i ta druga nevladina organizacija, odnosno drugi USAID, koji se više ne zove tako, već ima niz različitih imena. Navodno je jedna od glavnih figura Roj Sigman. Reč je o čoveku koji finansira PIN i slične organizacije. To su, kako ih ja nazivam, "vokisti" iz Amerike koji organizuju ove pobune. On je sada glavna meta republikanaca. Zašto? Zato što na Soroša ne smeju da udare. Kada se pomene Soroš, postoji i druga strana priče - objasnio je.

Kako je voditeljka istakla, snimci protesta koji se šire društvenim mrežama često su dramatično montirani, pa čak i skupovi sa nekoliko stotina učesnika mogu delovati jednako masovno kao demonstracije na kojima se okupljaju desetine hiljada ljudi. Upravo takav način predstavljanja događaja dodatno skreće pažnju na ulogu interneta u oblikovanju percepcije javnosti, posebno kada je reč o generaciji koja je odrasla u digitalnom okruženju. Dalje o ovoj temi za Kurir TV govorio je advokat Glišić.

- To u jednoj reči podseća na svetsku revoluciju o kojoj je svojevremeno sanjao Trocki. Svuda je pobunjena mlada generacija koja traži promene u društvu. U suštini, čitav taj poriv, poziv i vrisak jedne generacije predstavljaju potrebu za socijalnom pravdom. Stvari su se često ponavljale i bile kontrolisane. Tu anatomiju prevratničkog i revolucionarnog delovanja, uz podsticaje sa strane, možemo lako da prepoznamo. Postoje oligarhijski centri svetske moći koji pokušavaju da takve procese iskoriste za ostvarivanje sopstvenih interesa. Međutim, mislim da tome treba dodati još jednu dimenziju. To je činjenica da, koliko god ti centri pokušavali da kontrolišu stvari, ne mogu baš sve da drže pod kontrolom. Uvek postoji nešto što izmiče njihovom uticaju - kaže on.

Vladan Glišić - advokat Foto: Kurir Televizija

- Uvek postoji ona dimenzija koja je, u biblijskom smislu, rušila Vavilonsku kulu. Koliko god puta čovečanstvo pokušavalo da izgradi Vavilonsku kulu i upravlja procesima, na kraju neki jurodivi čudak, uz pomoć slučajnog kamenčića, sruši celu kulu. Ovo je globalizovana civilizacija. Svi se osećamo jednako loše zato što su nas prebacili u jedan svet očekivanja, želja i nadanja koja nisu ispunjena. Ta očekivanja, želje i nadanja, u suštini, ne predstavljaju odgovor na osnovnu ljudsku potrebu, a to je potreba za smislom. Društvene mreže postale su poseban, virtuelni svet, paralelan sa životom koji vodimo u realnom vremenu i stvarnom okruženju. One su svojevrsna rezonatorska kutija koja pojačava sve što se dogodi na jednom kraju sveta i prenosi ga na drugi. Mlada generacija koja predvodi ove pobune odrasla je na društvenim mrežama, u tom virtuelnom svetu, zbog čega veoma lako prepoznaje poruke koje stižu iz različitih delova planete. S druge strane, mladi su podložni i brojnim manipulacijama koje dolaze sa tih mreža. One same po sebi nisu neutralne. One su mesto na kojem se okupljaju narcisi i histrioni, ljudi koji traže pažnju, a takvo okruženje podstiče slične porive čak i kod ljudi koji inače nisu takvi - za Kurir televiziju, zaključio je Glišić.

02:55 PROTESTI GENERACIJE Z POTRESAJU SVET, A U POZADINI SE OTVARA VELIKO PITANJE! Vujičić i Glišić za Kurir TV o mogućim uticajima i ulozi društvenih mreža Izvor: Kurir televizija

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