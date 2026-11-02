Slušaj vest

Ozbiljan incident u koji je umešan 45-godišnji vozač dogodio se u nedelju, 1. novembra, ujutru u Hanji u Grčkoj.

Prema dostupnim informacijama, muškarac se vratio na plac za čuvanje zaplenjenih vozila kako bi preuzeo svoj automobil, vozilo koje su nadležni organi prethodno oduzeli jer je njime upravljao pod dejstvom alkohola.

Događaji su počeli oko 04:32, kada su ga pripadnici saobraćajne policije iz Hanje zaustavili na raskrsnici ulica Kisamu i Selinu i podvrgli alkotestiranju. Uređaj je pokazao vrednost od 0,996 mg/l pri prvom merenju, a 0,587 mg/l pri drugom.

Muškarcu su izdate propisane prekršajne ​​prijave, oduzeta mu je saobraćajna dokumentacija, a vozilo je zaplenjeno i prevezeno u prostorije kompanije "Hellas Service", koja se nalazi na drugom kilometru starog magistralnog puta Hanja–Kisamu, u oblasti Germaniko Pigadi. Međutim, tu se incident nije završio.

Prema navodima, isti muškarac se u 07:25 vratio na plac, ušao u krug objekta i uzeo svoje vozilo. Prilikom odlaska, navodno je udario zaposlenog u toj firmi i vukao ga oko deset metara, nakon čega je udario u betonsku ogradu susednog imanja – potpuno je srušivši – a zatim odmah pobegao sa lica mesta u nepoznatom pravcu.

Policija je pokrenula potragu, a oko 08:10, službenici saobraćajne policije iz Hanje, pronašli su vozilo parkirano ispred kuće vozača u ulici Mavromati. Četrdesetpetogodišnjak se nalazio u svom domu; izašao je dobrovoljno, nakon čega je odveden u nadležnu policijsku stanicu radi daljeg postupka.

Tamo je ponovo podvrgnut alkotestiranju. Rezultati su pokazali 0,872 mg/l i 0,76 mg/l, čime je potvrđeno da je i dalje bio pod dejstvom alkohola. Protiv njega se sastavlja predmet zbog opasne vožnje u alkoholisanom stanju, nanošenja teških telesnih povreda i oštećenja tuđe imovine. Predmet će biti prosleđen javnom tužiocu u Hanji.