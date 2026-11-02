OGLASILA SE NACIONALNA UNIJA STUDENATA FRANCUSKE: "3. novembra organizujmo "crni dan" na univerzitetima, 5. novembra izađimo masovno na ulice"
- UNEF je pozvala studente na 'crni dan' 3. novembra i masovne proteste 5. novembra, uz blokade fakulteta i izlazak na ulice.
- Protesti u Francuskoj traju od sredine septembra zbog manjka nastavnika, loših uslova i nezadovoljstva obrazovnim sistemom.
- Vlada tvrdi da je početak školske godine protekao bez većih poremećaja, a blokirano je oko jedan odsto srednjih škola.
Nacionalna unija studenata Francuske (UNEF) pozvala je na proteste i blokade univerziteta 3. i 5. novembra, uz organizovanje studentskih skupova i blokada univerziteta, kao i masovne proteste na ulicama.
"Vlada ne želi da nas sasluša? 3. novembra organizujmo 'crni dan' na univerzitetima: učestvujte na studentskim skupovima i blokirajte fakultete. 5. novembra izađimo masovno na ulice", navela je ta organizacija u objavi na platformi X, prenosi televizija BFM.
Istovremeno, kabinet francuskog premijera Sebastijana Lekornija saopštio je da je početak školske godine protekao dobro, uprkos pozivima na proteste i da je u jutarnjim satima bilo blokirano svega jedan odsto srednjih škola.
Lekorni je izrazio spremnost da se naredne nedelje ponovo sastane sa predstavnicima srednjoškolaca, naveli su iz njegovog kabineta za televiziju BFM.
U Marseju je jutros bilo blokirano sedam od oko 75 srednjih škola, a učenici su naveli da su nastavili proteste jer odgovori koje su dobili od vlasti ne ispunjavaju njihove zahteve.
Prema podacima francuskog Ministarstva prosvete, do 9.30 časova blokirana je 41 srednja škola, odnosno oko jedan odsto ukupnog broja, dok u tri četvrtine francuskih departmana nisu zabeleženi bilo kakavi poremećaji.
Protesti srednjoškolaca i studenata u Francuskoj počeli su sredinom septembra zbog nedostatka nastavnog osoblja, loših uslova u školama i nezadovoljstva stanjem u obrazovnom sistemu.
Među glavnim zahtevima demonstranata su veća ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje nastavnika, smanjenje broja učenika u odeljenjima i reforma sistema za upis na fakultete.
Protesti su se proširili na više gradova, a studentske organizacije ocenjuju da najavljene mere vlade ne ispunjavaju njihove zahteve.
(Kurir.rs/Tanjug)