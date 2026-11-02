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Nacionalna unija studenata Francuske (UNEF) pozvala je na proteste i blokade univerziteta 3. i 5. novembra, uz organizovanje studentskih skupova i blokada univerziteta, kao i masovne proteste na ulicama.

"Vlada ne želi da nas sasluša? 3. novembra organizujmo 'crni dan' na univerzitetima: učestvujte na studentskim skupovima i blokirajte fakultete. 5. novembra izađimo masovno na ulice", navela je ta organizacija u objavi na platformi X, prenosi televizija BFM.

1/16 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti Foto: Thibault Camus/AP

Istovremeno, kabinet francuskog premijera Sebastijana Lekornija saopštio je da je početak školske godine protekao dobro, uprkos pozivima na proteste i da je u jutarnjim satima bilo blokirano svega jedan odsto srednjih škola.

Lekorni je izrazio spremnost da se naredne nedelje ponovo sastane sa predstavnicima srednjoškolaca, naveli su iz njegovog kabineta za televiziju BFM.

U Marseju je jutros bilo blokirano sedam od oko 75 srednjih škola, a učenici su naveli da su nastavili proteste jer odgovori koje su dobili od vlasti ne ispunjavaju njihove zahteve.

1/6 Vidi galeriju Protesti u Francuskoj Foto: Leonardo Garavaglia/LiveMedia / IPA / Profimedia, StringersHub / Sipa USA / Profimedia, Jan Schmidt-Whitley / Zuma Press / Profimedia

Prema podacima francuskog Ministarstva prosvete, do 9.30 časova blokirana je 41 srednja škola, odnosno oko jedan odsto ukupnog broja, dok u tri četvrtine francuskih departmana nisu zabeleženi bilo kakavi poremećaji.

Protesti srednjoškolaca i studenata u Francuskoj počeli su sredinom septembra zbog nedostatka nastavnog osoblja, loših uslova u školama i nezadovoljstva stanjem u obrazovnom sistemu.

1/9 Vidi galeriju Protesti u Francuskoj Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Printskrin, Pinto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Među glavnim zahtevima demonstranata su veća ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje nastavnika, smanjenje broja učenika u odeljenjima i reforma sistema za upis na fakultete.

Protesti su se proširili na više gradova, a studentske organizacije ocenjuju da najavljene mere vlade ne ispunjavaju njihove zahteve.