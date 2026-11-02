PUTIN POVUKAO NOVI POTEZ POSLE UKRAJINSKIH NAPADA: Privatni data centri moraće da ustupe deo kapaciteta državi
- Putin je potpisao uredbu kojom privatni data centri moraju da rezervišu 10 odsto svojih kapaciteta za potrebe države.
- Rezervisani kapaciteti moraju biti obezbeđeni za 10 dana, a dostupni u roku od 24 sata po odluci vlasti.
Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je danas uredbu kojom se vlasnici privatnih centara za obradu podataka obavezuju da rezervišu 10 odsto svojih raspoloživih prostornih i tehničkih kapaciteta za potrebe države.
Ova obaveza odnosi se na centre koji nisu u vlasništvu državnih organa i institucija, a rezervisani kapaciteti moraju da budu obezbeđeni u roku od 10 dana od stupanja uredbe na snagu, prenosi Komersant.
Kapaciteti moraju biti dostupni u roku od 24 sata
Vlasnici centara moraće da ih stave na raspolaganje u roku od 24 sata od donošenja takve odluke, a cena usluga neće smeti da premaši maksimalni iznos koji utvrdi nadležna komisija.
Ministarstvu za digitalni razvoj Rusije povereno je da popiše slobodne prostore i kapacitete privatnih data centara i utvrdi obavezne zahteve za pouzdanost njihovog rada.
Ukrajinski dronovi pogodili više objekata
Uredba je doneta u trenutku kada su ruski data centri postali meta napada u ratu sa Ukrajinom.
Tokom oktobra ukrajinski dronovi pogodili su tri objekta tehnološke kompanije Jandeks, data centar Sberbanke i serverski objekat društvene mreže VK, preneli su mediji.
Napadi na objekte Jandeksa izazvali su prekide u radu pojedinih usluga, uključujući pretragu interneta, navigaciju, plaćanja i klaud servise.
(Kurir.rs/Tanjug)