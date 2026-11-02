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Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je danas uredbu kojom se vlasnici privatnih centara za obradu podataka obavezuju da rezervišu 10 odsto svojih raspoloživih prostornih i tehničkih kapaciteta za potrebe države.

Ova obaveza odnosi se na centre koji nisu u vlasništvu državnih organa i institucija, a rezervisani kapaciteti moraju da budu obezbeđeni u roku od 10 dana od stupanja uredbe na snagu, prenosi Komersant.

Kapaciteti moraju biti dostupni u roku od 24 sata

Vlasnici centara moraće da ih stave na raspolaganje u roku od 24 sata od donošenja takve odluke, a cena usluga neće smeti da premaši maksimalni iznos koji utvrdi nadležna komisija.

Vladimir Putin Stiv Viktof
Foto: Соловьева Кристина / Zuma Press / Profimedia

Ministarstvu za digitalni razvoj Rusije povereno je da popiše slobodne prostore i kapacitete privatnih data centara i utvrdi obavezne zahteve za pouzdanost njihovog rada.

Ukrajinski dronovi pogodili više objekata

Uredba je doneta u trenutku kada su ruski data centri postali meta napada u ratu sa Ukrajinom.

Tokom oktobra ukrajinski dronovi pogodili su tri objekta tehnološke kompanije Jandeks, data centar Sberbanke i serverski objekat društvene mreže VK, preneli su mediji.

Napadi na objekte Jandeksa izazvali su prekide u radu pojedinih usluga, uključujući pretragu interneta, navigaciju, plaćanja i klaud servise.

(Kurir.rs/Tanjug)

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